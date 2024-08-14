Строительство нового театра оперы и балета в Коми оказалось невозможным для подрядчика

Строительство нового театра оперы и балета Коми оказалось непосильной задачей для подрядчика. На пресс-конференции министр культуры и архивного дела республики Гульнара Идрисова рассказала о возникших сложностях в подготовке проекта нового здания.

Конкурс на выбор подрядчика был объявлен в 2023 году, однако выбранная организация не справилась с работой и задержала все этапы строительства. В итоге договор был расторгнут, и власти планируют снова искать подрядчика для разработки проекта через аукцион на Госзакупках в августе.