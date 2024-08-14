Строительство нового театра оперы и балета в Коми оказалось невозможным для подрядчика
- 19:00 14 августа
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- Инесса Богатая
Строительство нового театра оперы и балета Коми оказалось непосильной задачей для подрядчика. На пресс-конференции министр культуры и архивного дела республики Гульнара Идрисова рассказала о возникших сложностях в подготовке проекта нового здания.
Конкурс на выбор подрядчика был объявлен в 2023 году, однако выбранная организация не справилась с работой и задержала все этапы строительства. В итоге договор был расторгнут, и власти планируют снова искать подрядчика для разработки проекта через аукцион на Госзакупках в августе.
Стоимость проекта пока неизвестна и будет определена после завершения проектирования.
В конце 2023 года министр сообщила о завершении первого этапа реконструкции Театра оперы и балета Коми. Подрядчик подготовил проектную и сметную документацию, а также эскиз объекта, который прошел согласование. Градостроительный совет одобрил внешний вид театра. Проект предусматривает два зала: большой на 750 мест и малый на 250 мест, общей площадью 25 тыс. кв.м. Театр останется на прежнем месте на улице Коммунистической, 32, с небольшим расширением территории для размещения второй сцены.