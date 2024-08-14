Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

В Сыктывкаре собираются возвести новый концертный зал по проекту из Пензы

В Сыктывкаре собираются возвести новый концертный зал по проекту из ПензыФото с сайта министерства культуры и туризма Пензенской области

В столице Коми планируется строительство нового концертного зала по проекту из Пензы. В данный момент инвестор проводит оценку возможных участков для реализации проекта. Изначально планировалось построить зал на 1500 мест, однако пензенский проект предусматривает 1600 мест.

14 августа на встрече с журналистами министр культуры и архивного дела Коми Гульнара Идрисова сообщила, что потенциальный инвестор рассматривает разные участки в Сыктывкаре для строительства киноконцертного зала. Участки пока отобраны предварительно, так как в густозастроенной столице республики свободные территории найти трудно. Инвестор оценивает технические параметры и возможность подключения к коммунальным сетям.

Министр отметила, что окончательное решение о строительстве еще не принято.

"Инвестор выбрал объект для повторного применения — в Пензе существует киноконцертный зал на 1600 мест, который успешно работает несколько лет. Инвестор планирует использовать этот проект для строительства в Сыктывкаре. Сейчас проект находится на стадии рассмотрения, и потребуется еще время для принятия окончательного решения по земельному участку и финансово-экономической модели", — сообщила Гульнара Идрисова.

...

  • 0

Популярное

Последние новости