В Сыктывкаре собираются возвести новый концертный зал по проекту из Пензы
- 23:20 14 августа
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- Инесса Богатая
В столице Коми планируется строительство нового концертного зала по проекту из Пензы. В данный момент инвестор проводит оценку возможных участков для реализации проекта. Изначально планировалось построить зал на 1500 мест, однако пензенский проект предусматривает 1600 мест.
14 августа на встрече с журналистами министр культуры и архивного дела Коми Гульнара Идрисова сообщила, что потенциальный инвестор рассматривает разные участки в Сыктывкаре для строительства киноконцертного зала. Участки пока отобраны предварительно, так как в густозастроенной столице республики свободные территории найти трудно. Инвестор оценивает технические параметры и возможность подключения к коммунальным сетям.
Министр отметила, что окончательное решение о строительстве еще не принято.
"Инвестор выбрал объект для повторного применения — в Пензе существует киноконцертный зал на 1600 мест, который успешно работает несколько лет. Инвестор планирует использовать этот проект для строительства в Сыктывкаре. Сейчас проект находится на стадии рассмотрения, и потребуется еще время для принятия окончательного решения по земельному участку и финансово-экономической модели", — сообщила Гульнара Идрисова.