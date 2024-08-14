В Сыктывкаре собираются возвести новый концертный зал по проекту из Пензы

В столице Коми планируется строительство нового концертного зала по проекту из Пензы. В данный момент инвестор проводит оценку возможных участков для реализации проекта. Изначально планировалось построить зал на 1500 мест, однако пензенский проект предусматривает 1600 мест.

14 августа на встрече с журналистами министр культуры и архивного дела Коми Гульнара Идрисова сообщила, что потенциальный инвестор рассматривает разные участки в Сыктывкаре для строительства киноконцертного зала. Участки пока отобраны предварительно, так как в густозастроенной столице республики свободные территории найти трудно. Инвестор оценивает технические параметры и возможность подключения к коммунальным сетям.

Министр отметила, что окончательное решение о строительстве еще не принято.