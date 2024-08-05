Инцидент с избиением полицейскими Ухты безногого участника СВО взяли на контроль на федеральном уровне

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил инициировать уголовное расследование по факту нанесения телесных повреждений мужчине в Республике Коми. В интернет-пространстве распространяется видео, на котором зафиксирован момент, как в Инте сотрудники полиции применяют физическую силу к инвалиду, бывшему участнику спецоперации на Украине. При этом уточняется, что мужчина нарушал общественный порядок.

14 июля текущего жители города обратились в полицию с просьбой проверить соседнюю квартиру, откуда доносились крики и шум, указывающие на возможное избиение женщины. По прибытию на место, сотрудники полиции обнаружили мужчину в состоянии сильного алкогольного опьянения. Мужчина вел себя крайне агрессивно, создавая угрозу для окружающих и самих правоохранителей.

Бастрыкин дал поручение исполняющему обязанности руководителя Следственного управления СК России по Республике Коми, Лыжину А.С., начать уголовное производство в отношении полицейских, а также оценить правомерность действий потерпевшего и представить подробный отчет о выявленных обстоятельствах.