Инцидент с избиением полицейскими Ухты безногого участника СВО взяли на контроль на федеральном уровне
- 07:30 5 августа
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- Татьяна Зубова
Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил инициировать уголовное расследование по факту нанесения телесных повреждений мужчине в Республике Коми.
В интернет-пространстве распространяется видео, на котором зафиксирован момент, как в Инте сотрудники полиции применяют физическую силу к инвалиду, бывшему участнику спецоперации на Украине. При этом уточняется, что мужчина нарушал общественный порядок.
14 июля текущего жители города обратились в полицию с просьбой проверить соседнюю квартиру, откуда доносились крики и шум, указывающие на возможное избиение женщины. По прибытию на место, сотрудники полиции обнаружили мужчину в состоянии сильного алкогольного опьянения. Мужчина вел себя крайне агрессивно, создавая угрозу для окружающих и самих правоохранителей.
Бастрыкин дал поручение исполняющему обязанности руководителя Следственного управления СК России по Республике Коми, Лыжину А.С., начать уголовное производство в отношении полицейских, а также оценить правомерность действий потерпевшего и представить подробный отчет о выявленных обстоятельствах.
Исполнение данного поручения контролируется центральным аппаратом ведомства.