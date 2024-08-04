Пять диетических блюд из кабачков: худеем вкусно

Кабачки богаты витаминами и клетчаткой, улучшают пищеварение, а также низкокалорийны: в них всего 24 ккал на 100 г. Все это делает их идеальным продуктом для похудения. Делимся 5 рецептами диетических блюд из кабачков на любой вкус. Нежный суп-пюре из кабачков и моркови Этот простой в приготовлении суп отлично утоляет голод. Вам потребуются:

кабачок — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

лук — 1 шт.;

сливочное масло — 30 г;

укроп, петрушка — 1 веточка;

тмин — 1 ч. л.;

соль, перец — по вкусу;

бульон куриный — 1 л. Растопите масло в кастрюле. Лук и морковь нарежьте, выложите в масло и жарьте до золотистости. Нарежьте кабачки кубиками, выложите к зажарке, приправьте солью, перцем и тмином. Готовьте пять минут, после чего залейте бульоном. После закипания готовьте на слабом огне до мягкости кабачков. Затем снимите суп с огня, дайте немного остыть и пюрируйте блендером.

Время приготовления — 40 минут

Калорийность — 35 ккал на 100 г

ПП-запеканка из кабачков с сыром и яйцами в духовке

Запеканка в духовке — еще одно низкокалорийное блюдо, которое сможет разнообразить диетический рацион. Возьмите:

кабачок — 1 шт.;

морковь — ½ шт;

куриные яйца — 2 шт.;

кефир (любой жирности) — 50 мл;

сыр твердый (по вкусу) — 30 г;

соль — по вкусу.

Промойте кабачок, очистите от кожуры и натрите на средней терке. Придавите тертую мякоть ложкой или рукой, чтобы избавиться от лишней жидкости. Морковь очистите и нашинкуйте на терке. Соедините кабачок и морковь в глубокой миске. Влейте к овощам кефир, вбейте яйца, посыпьте солью, тщательно перемешайте. Натрите сыр и всыпьте к остальным ингредиентам, перемешайте. Застелите форму для выпекания пергаментом, влейте в нее кабачковое тесто, поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов, и готовьте 35–40 минут. На готовой запеканке появится сухая румяная корочка.

Время приготовления — 1 час

Калорийность — 68 ккал на 100 г

Маринованные кабачки по-корейски быстрого приготовления

Любителям пикантных закусок стоит замариновать кабачки по-корейски. Вам понадобятся:

кабачки — 500 г;

чеснок — 3 зубчика;

укроп — небольшой пучок;

лимонный сок — 1 ст. л.;

масло оливковое — 4 ст. л.;

кориандр в семенах — щепотка;

перец горошком — 5 шт.;

соль — щепотка;

сахар — ½ ч. л.;

кунжут — 1 ст. л.

Укроп промойте, обсушите, отделите листья от стеблей и нарежьте тонкими полосками (стебли не понадобятся). Зубчики чеснока измельчите. Соедините с укропом, залейте маслом и лимонным соком. Перец и кориандр разомните ступой, переложите к заправке, следом всыпьте соль и сахар, перемешайте. Дайте настояться: соль и сахар должны полностью раствориться. Кабачки промойте, удалите кончики. Нарежьте овощи вдоль длинными тонкими слайсами. Выложите их в маринад, тщательно, но аккуратно перемешайте. Плотно накройте крышкой или заверните в пищевую пленку, уберите в холодильник на 30 минут. Переложите овощи в салатник, посыпьте кунжутом, перемешайте и подавайте к столу.

Время приготовления — 50 минут

Калорийность — 136 ккал на 100 г

Рагу из кабачков и моркови

Овощное рагу — блюдо, без которого сложно представить диетический рацион. Возьмите:

кабачки — 4 шт.;

морковь — 3 шт.;

лук — 1 шт.;

растительное масло — 2 ст. л.;

томатную пасту — 1 ст. л.;

соль, перец, итальянские травы и другие приправы — по вкусу.

Морковь промойте, очистите и нарежьте небольшими брусками. Разогрейте масло на сковороде и обжарьте морковь до золотистости. Лук нашинкуйте кубиками и всыпьте к моркови, готовьте до золотистости. Кабачки нарежьте кубиками и добавьте к овощам. Посыпьте солью, перцем и приправами по вкусу. Выложите томатную пасту, хорошо перемешайте и тушите до мягкости кабачков.

Время приготовления — 30 минут

Калорийность — 49 ккал на 100 г

Тушеные кабачки в сметане

И напоследок приведем рецепт нежной закуски из тушеных кабачков со сметаной. Вам понадобятся:

кабачки — 2–3 шт.;

сметана (любой жирности) — 180 г;

чеснок — 1 зубчик;

оливковое масло — 2 ст. л.;

соль, перец — по вкусу.

Кабачки промойте, удалите кончики. Нарежьте овощи полукружочками толщиной примерно ½ см. Чеснок измельчите ножом или прессом. Разогрейте масло в сковороде, выложите кабачки и готовьте 5–7 минут. Следом выложите сметану, посолите, добавьте приправы, перемешайте. Готовьте 5–7 минут под крышкой. Всыпьте чеснок, еще раз перемешайте и готовьте еще 2 минуты. При желании украсьте блюдо свежей нашинкованной зеленью.

Время приготовления — 25 минут

Калорийность — 93 ккал на 100 г