Три подростка получили травмы в ДТП с велосипедом и мопедом в Усть-Куломском районе
- 10:50 5 августа
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- Елизавета Петрова
Трое несовершеннолетних получили травмы в результате столкновения велосипеда и мопеда в Усть-Куломском районе. Родитель, который позволил своему ребенку сесть за руль мопеда, будет наказан за случившуюся аварию. Об этом сообщают в Госавтоинспекции Коми.
Авария произошла 4 августа около 17:00 в селе Руч Усть-Куломского района. Подросток 2010 года рождения управлял мопедом «Альфа» и двигался по улице Центральной. Недалеко от дома №290, потеряв контроль над транспортным средством, он столкнулся с мальчиком 2011 года рождения, ехавшим на велосипеде.
В результате аварии пострадали три человека. Водитель мопеда получил ушиб правого плеча, его пассажир, мальчик 2009 года рождения, — ушиб грудной клетки и ссадины. Велосипедист, мальчик 2011 года рождения, — закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибленно-рваную рану нижней губы. Никто из пострадавших не был госпитализирован.
Против отца подростка, управлявшего мопедом, возбужден административный материал за передачу транспортного средства несовершеннолетнему без водительских прав. Ему предстоит уплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.