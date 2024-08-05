Три подростка получили травмы в ДТП с велосипедом и мопедом в Усть-Куломском районе

Трое несовершеннолетних получили травмы в результате столкновения велосипеда и мопеда в Усть-Куломском районе. Родитель, который позволил своему ребенку сесть за руль мопеда, будет наказан за случившуюся аварию. Об этом сообщают в Госавтоинспекции Коми.

Авария произошла 4 августа около 17:00 в селе Руч Усть-Куломского района. Подросток 2010 года рождения управлял мопедом «Альфа» и двигался по улице Центральной. Недалеко от дома №290, потеряв контроль над транспортным средством, он столкнулся с мальчиком 2011 года рождения, ехавшим на велосипеде.