Вношу ложку в горшок — и фиалка вновь неотразима: готова выдавать бутоны без остановки — не растение, а пышное облако
- 07:15 5 августа
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- Служба новостей
Уникальность фиалки заключается в возможности постоянно цвести вне зависимости от времени года, из-за чего это растение так любят многие хозяйки. Однако важно помнить, что в этот период фиалке требуется больше питания, поэтому без подкормок не обойтись.
Отличным стимулятором цветения является суперфосфат, ведь это удобрение содержит все те питательные вещества, в которых нуждается комнатное растение. Стоит отметить, что указанная подкормка также подкисляет почву, однако это является преимуществом для фиалки.
Многие хозяйки готовят из суперфосфата раствор, после чего вносят его под корень. Однако можно поступить намного проще, ведь достаточно засыпать удобрение прямо в горшок, информирует автор канала «Все о комнатных и садовых растениях».
На 1 литр грунта вам понадобится 1 чайная ложка компонента. Подкормка начнёт действовать сразу после полива, поэтому не забудьте внести воду в почву. Продолжайте поливать фиалку привычным образом.
Уже в ближайшие недели на растении начнут появляться цветы, после чего даже «хилая» фиалка превратится в пышное облако. Вносить суперфосфат повторно потребуется только через 1 месяц, пишет hibiny.ru.