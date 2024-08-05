Вношу ложку в горшок — и фиалка вновь неотразима: готова выдавать бутоны без остановки — не растение, а пышное облако

Уникальность фиалки заключается в возможности постоянно цвести вне зависимости от времени года, из-за чего это растение так любят многие хозяйки. Однако важно помнить, что в этот период фиалке требуется больше питания, поэтому без подкормок не обойтись.

Отличным стимулятором цветения является суперфосфат, ведь это удобрение содержит все те питательные вещества, в которых нуждается комнатное растение. Стоит отметить, что указанная подкормка также подкисляет почву, однако это является преимуществом для фиалки.