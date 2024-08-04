Суп на курином бульоне с плавленым сыром и сезонными овощами

Для тех, кто не желает тратить время на приготовление обеда, быстрый суп на курином бульоне, с овощами и плавленым сыром станет отличным решением. Прост в приготовлении. Вкусный, полезный, легкий, яркий суп. Понравится взрослым и детям, пишет amurmedia.ru.

Нам понадобятся: