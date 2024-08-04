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Суп на курином бульоне с плавленым сыром и сезонными овощами

Суп на курином бульоне с плавленым сыром и сезонными овощамиfreepik.com

Для тех, кто не желает тратить время на приготовление обеда, быстрый суп на курином бульоне, с овощами и плавленым сыром станет отличным решением. Прост в приготовлении. Вкусный, полезный, легкий, яркий суп. Понравится взрослым и детям, пишет amurmedia.ru.

Нам понадобятся:

  • Куриный бульон — 2,5 л
  • Картофель — 2 шт
  • Морковь — 1 шт
  • Сладкий перец — 1 шт
  • Брокколи — 150-200 г
  • Плавленый сыр — 3 ст.л
  • Соль, перец черный — по вкусу
  • Зелень (лук, укроп, петрушка) — по вкусу

Способ приготовления:

1. Овощи помыть, почистить, нарезать произвольно;

2. В подготовленный, кипящий куриный бульон добавить нарезанный кубиками картофель. Варить до готовности 15 минут;

3. Когда картофель сварится, добавляем брокколи, морковь и сладкий перец. Варим суп ещё 10 минут;

4. Добавляем 3 столовые ложки плавленого сыра, соль, перец по вкусу. Всё аккуратно перемешиваем до растворения сыра. Суп готов. Перед подачей украсить зеленью по желанию. 

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