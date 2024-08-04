Суп на курином бульоне с плавленым сыром и сезонными овощами
- 21:30 4 августа
- 12+
- Служба новостей
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Для тех, кто не желает тратить время на приготовление обеда, быстрый суп на курином бульоне, с овощами и плавленым сыром станет отличным решением. Прост в приготовлении. Вкусный, полезный, легкий, яркий суп. Понравится взрослым и детям, пишет amurmedia.ru.
Нам понадобятся:
- Куриный бульон — 2,5 л
- Картофель — 2 шт
- Морковь — 1 шт
- Сладкий перец — 1 шт
- Брокколи — 150-200 г
- Плавленый сыр — 3 ст.л
- Соль, перец черный — по вкусу
- Зелень (лук, укроп, петрушка) — по вкусу
Способ приготовления:
1. Овощи помыть, почистить, нарезать произвольно;
2. В подготовленный, кипящий куриный бульон добавить нарезанный кубиками картофель. Варить до готовности 15 минут;
3. Когда картофель сварится, добавляем брокколи, морковь и сладкий перец. Варим суп ещё 10 минут;
4. Добавляем 3 столовые ложки плавленого сыра, соль, перец по вкусу. Всё аккуратно перемешиваем до растворения сыра. Суп готов. Перед подачей украсить зеленью по желанию.