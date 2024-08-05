От свалки к пользе: 4 причины, почему опытные садоводы не выбрасывают помидорную ботву

Для многих дачников и огородников помидорная ботва после окончания сезона — это просто мусор, который нужно куда-то вывезти или сжечь. Однако опытные садоводы знают, что эта, казалось бы, ненужная часть растения на самом деле обладает массой полезных свойств. Давайте разберёмся, почему не стоит спешить избавляться от помидорной ботвы.

Причина 1: Источник удобрения

Помидорная ботва содержит в себе много азота, фосфора, калия и других важных питательных веществ, необходимых для роста и развития растений. Перерабатываясь в компосте, она становится ценным органическим удобрением, которое можно использовать для подкормки всех культур на участке.