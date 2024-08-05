Дожди и грозы ожидаются в Коми 5 августа

Коми ЦГМС предоставил прогноз погоды на 5 августа для Республики Коми.

В понедельник погода будет характеризоваться переменной облачностью. Ожидаются кратковременные дожди, однако на крайнем северо-востоке осадки маловероятны. Местами возможны грозы. В ночное и утреннее время возможен туман. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 5-10 м/с, на крайнем севере его скорость может достигать 9-14 м/с. Температура в ночное время составит +10…+15°С, днем воздух прогреется до +18…+23°С. В отдельных районах ночная температура может опуститься до +3…+8°С, днем же до +13…+18°С.