Беру канцелярский степлер в огород: за полчаса проблема с сорняками решена — одуванчики, сныть и пырей как ветром сдует

Борьба с сорняками — головная боль каждого дачника без исключения. Каждодневные прополки, скашивание травы, использование народных средств — все это отнимает невероятное количество времени. Автор канала «Антон — цветочник» предложил свой метод борьбы с сорной растительностью. Для этого понадобится канцелярский степлер и плотное агроволокно.

Способ, предложенный блогером, хорош при формировании новых грядок и садовых дорожек. По словам специалиста, главной проблемой при использовании агроволокна является его ширина — не более метра. То есть для того, чтобы сделать грядки или дорожки, стелить его необходимо внахлест.

В процессе эксплуатации агроволокно расползается, и сорняки прорастают наружу. Для этих целей и пригодится степлер с размером скоб 24/6.

Достаточно при помощи него скрепить края материала в нескольких местах — и агроволокно больше не расползется. Теперь его нужно уложить в нужное место и засыпать песком или грунтом.