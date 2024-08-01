В печорском поселке Луговой открыли универсальную спортплощадку  с искусственным покрытием

В поселке Луговой Печорского района торжественно открыли многофункциональную спортивную площадку. Право перерезать красную ленту на торжественной части церемонии предоставили одному из самых юных футболистов. Об этом сообщает БНК.

С 30 июля в поселке Луговой официально работает новая универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием для футбола. Воплощение этого проекта стало возможным благодаря муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского поселения Путеец». На церемонии присутствовали представители власти Печорского района и Путейца, глава федерации футбола в Печоре Сергей Чекунов, депутаты районного совета и городские парламентари, а также юные и взрослые поклонники футбола.