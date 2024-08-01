В печорском поселке Луговой открыли универсальную спортплощадку с искусственным покрытием
- 23:20 1 августа
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- Елизавета Петрова
В поселке Луговой Печорского района торжественно открыли многофункциональную спортивную площадку. Право перерезать красную ленту на торжественной части церемонии предоставили одному из самых юных футболистов. Об этом сообщает БНК.
С 30 июля в поселке Луговой официально работает новая универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием для футбола. Воплощение этого проекта стало возможным благодаря муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского поселения Путеец». На церемонии присутствовали представители власти Печорского района и Путейца, глава федерации футбола в Печоре Сергей Чекунов, депутаты районного совета и городские парламентари, а также юные и взрослые поклонники футбола.
Гости выразили надежду, что площадка станет популярным местом для занятий спортом, укрепления здоровья и развития командного духа как у детей, так и у взрослых. Почетное право перерезать красную ленту доверили одному из самых юных футболистов. После официальной части прошли игровые эстафеты и товарищеские матчи. Матч между детскими командами Печоры и Лугового завершился со счетом 3:3. Взрослые команды Молота и Лугового также сыграли результативный матч, окончившийся победой Молота со счетом 4:6.