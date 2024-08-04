Тот самый вкус из детства как в СССР: идеальный рецепт маринованных томатов
- 17:01 4 августа
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- Служба новостей
Этот рецепт маринованных помидоров - настоящий символ семейных традиций, передающийся из поколения в поколение уже десятилетиями. Именно по этой проверенной временем методике готовили помидоры еще в СССР, и, несомненно, она актуальна и сегодня, пишет pg21.ru.
Секрет идеального вкуса – в точной пропорции маринада. Благодаря ей, помидоры получаются невероятно вкусными, а банки с ними хранятся отлично, даже при комнатной температуре.
Что вам понадобится для 3-х литровой банки:
• Помидоры: около 2 килограммов (лучше выбирать некрупные, чтобы они лучше промариновались)
• Специи:
- Лук репчатый: четверть средней луковицы, нарезанной полукольцами
- Чеснок: 3 зубчика
- Укроп: зонтики
- Листья смородины: 2-3 штуки
- Листья вишни: 2-3 штуки
• Соль: 2 столовые ложки
• Сахар: 4 столовые ложки
• Уксус девятипроцентный: 4 столовые ложки
Процесс приготовления:
1. Подготовка помидоров: Тщательно вымойте помидоры и проколите их зубочисткой, чтобы кожица не лопнула во время заливки.
2. Заготовка банок: Простерилизуйте банки и крышки.
3. Укладка: На дно банки положите листья вишни, смородины, нарезанные чеснок и лук, зонтики укропа. Затем уложите помидоры плотно, но не слишком сильно.
4. Заливка кипятком: Залейте помидоры кипятком и оставьте на 8-10 минут, чтобы они прогрелись. Затем слейте воду в кастрюлю и снова доведите ее до кипения.
5. Маринад: В банки всыпьте соль (2 столовые ложки) и сахар (4 столовые ложки), влейте уксус (4 столовые ложки).
6. Заливка маринадом: Залейте кипящей водой, закатайте стерилизованными крышками.
7. Остывание: Переверните банки вверх дном, укутайте одеялом и оставьте до полного остывания.
Готово! Попробуйте эти восхитительные маринованные помидоры. Мы уверены, что вам захочется передать этот простой, но невероятно вкусный рецепт следующим поколениям.