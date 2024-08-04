Тот самый вкус из детства как в СССР: идеальный рецепт маринованных томатов

Этот рецепт маринованных помидоров - настоящий символ семейных традиций, передающийся из поколения в поколение уже десятилетиями. Именно по этой проверенной временем методике готовили помидоры еще в СССР, и, несомненно, она актуальна и сегодня, пишет pg21.ru.

Секрет идеального вкуса – в точной пропорции маринада. Благодаря ей, помидоры получаются невероятно вкусными, а банки с ними хранятся отлично, даже при комнатной температуре.