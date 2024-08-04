Адская вонь и отвратная еда: чем ещё не понравился россиянам отдых на Чёрном море — больше туда ни ногой

От отдыха в Архипо-Осиповке ждут отличного времяпрепровождения на пляжах на берегу Чёрного моря. Однако в этом году туристы оставили много негативных отзывов об этом курорте, пишет портал "Хибины".

Россияне недовольны тем, что пляжи в этой местности переполнены отдыхающими. Найти свободное место для лежака очень тяжело, а заход в море напоминает метро в час пик. «Если вы не боитесь толпы и вам нравится вонь, то это место точно для вас», — отмечают недовольные.