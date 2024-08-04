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Адская вонь и отвратная еда: чем ещё не понравился россиянам отдых на Чёрном море — больше туда ни ногой

Адская вонь и отвратная еда: чем ещё не понравился россиянам отдых на Чёрном море — больше туда ни ногойФото из архива "Про Города"

От отдыха в Архипо-Осиповке ждут отличного времяпрепровождения на пляжах на берегу Чёрного моря. Однако в этом году туристы оставили много негативных отзывов об этом курорте, пишет портал "Хибины".

Россияне недовольны тем, что пляжи в этой местности переполнены отдыхающими. Найти свободное место для лежака очень тяжело, а заход в море напоминает метро в час пик. «Если вы не боитесь толпы и вам нравится вонь, то это место точно для вас», — отмечают недовольные.

Ещё одной проблемой стали высокие цены. Отдыхающие переплачивают за аренду жилья, продукты питания, сувениры. Многие отметили, что цены на курорте значительно завышены по сравнению с другими местами отдыха на Чёрном море.

Не порадовало туристов и качество еды на курорте. В отзывах путешественники рассказывают о случаях отравления некачественным алкоголем и шашлыком из мяса сомнительной свежести.

На курорте есть и плюсы, одним из них является санаторий «Архипо-Осиповка». Он предлагает оздоровительные экспресс-программы и лечение от различных заболеваний. В Архипо-Осиповке много спортивных площадок. Здесь есть всё для активного отдыха: футбольное поле, тренажеры и даже скейт-парк. На этом все радости заканчиваются.

Туристы призвали подумать дважды, прежде чем выбирать Архипо-Осиповку для своего отпуска.

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