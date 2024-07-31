Спорт под открытым небом: что не так с площадками в Сыктывкаре
- 19:30 31 июля
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- Дарья Шучалина
Актив Общественной палаты Коми проверил общедоступные спортплощадки в Сыктывкаре, которые пользуются спросом у детей и молодежи, а также у представителей старшего поколения – поклонников здорового образа жизни. Оказалось, что половина из проверенных объектов находится в неудовлетворительном состоянии.
Как сообщили «Про Городу» в палате, рейды проведены в рамках проекта «Безопасные детство» по линии нацпроекта «Демография». Из 22-х спортобъектов под открытым небом к 11-ти возникли нарекания.
- Большая часть площадок требует установки либо замены освещения, ремонта покрытия, обеспечения элементами благоустройства, - к такому выводу пришел опытный в этом деле специалист – член ОП РК Геворг Киракосян, сам много лет профессионально занимающийся спортом и обучающий детей.
Выявлены площадки, которые находятся в непосредственной близости к проезжей части. А это значит, что на них должны присутствовать ограждения, более того, их целостность не должна быть нарушена.
Заместитель председателя палаты Галина Лапшина, также возглавляющая общественный совет при администрации столицы Коми, добавила:
«Тема безопасного детства поднята сегодня на высокий уровень, что демонстрирует важность этого вопроса. В палате мы уже более четырех лет занимаемся мониторингом состояния площадок на всей территории региона. Конечно, проблем еще много, тем не менее, часть уже решена, остальные держим на нашем общественном контроле».
По итогам рейдов палата направит свои требования с актами и фотофиксацией выявленных нарушений собственникам спортобъектов для устранения недоделок.