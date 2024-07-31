Спорт под открытым небом: что не так с площадками в Сыктывкаре

Актив Общественной палаты Коми проверил общедоступные спортплощадки в Сыктывкаре, которые пользуются спросом у детей и молодежи, а также у представителей старшего поколения – поклонников здорового образа жизни. Оказалось, что половина из проверенных объектов находится в неудовлетворительном состоянии.

Как сообщили «Про Городу» в палате, рейды проведены в рамках проекта «Безопасные детство» по линии нацпроекта «Демография». Из 22-х спортобъектов под открытым небом к 11-ти возникли нарекания.

- Большая часть площадок требует установки либо замены освещения, ремонта покрытия, обеспечения элементами благоустройства, - к такому выводу пришел опытный в этом деле специалист – член ОП РК Геворг Киракосян, сам много лет профессионально занимающийся спортом и обучающий детей.

Выявлены площадки, которые находятся в непосредственной близости к проезжей части. А это значит, что на них должны присутствовать ограждения, более того, их целостность не должна быть нарушена.

Заместитель председателя палаты Галина Лапшина, также возглавляющая общественный совет при администрации столицы Коми, добавила: