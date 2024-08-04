В Коми жители жалуются на увеличивающееся количество безнадзорных собак

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В Коми растет количество безнадзорных собак, и жители региона все больше обеспокоены случаями нападений животных на людей. По данным, опубликованным "КОМИИНФОРМ" 4 августа 2024 года, проблема особенно остра в Вуктыле, где насчитывается уже более 200 бездомных собак.

За 2024 год в Вуктыле зафиксировано 44 обращения от жителей, пострадавших от укусов животных. Среди пострадавших 16 человек — дети. Местные власти обвиняют зоозащитников в ухудшении ситуации, указывая на их действия по выпуску пойманных собак из клеток и освобождению животных с цепей. В одном из случаев собака бегала по Вуктылу прямо с цепью на шее, создавая угрозу для прохожих. Зоозащитники часто вскрывают подвалы домов и устраивают там укрытия для животных, не заботясь о безопасности жителей.

Отловленных животных доставляют в специальный приют, где для их содержания оборудовано 10 вольеров с освещением и отоплением. На улице дополнительно установлено еще 40 вольеров. Кастрированных животных сначала держат в приюте, а затем выпускают в естественную среду обитания, что, однако, не решает проблему больших стай бездомных собак.

Для обеспечения безопасности в учебных заведениях закуплены отпугиватели, которые помогут защитить детей от нападений. Тем не менее, проблема с большими стаями животных остается нерешенной, вызывая тревогу среди населения.

Местные власти продолжают искать пути решения этой проблемы. Одна из предложенных мер — ужесточение контроля над деятельностью зоозащитников, чтобы предотвратить случаи выпуска пойманных собак и создание укрытий в подвалах. Кроме того, рассматриваются варианты увеличения финансирования приютов для животных и расширения их вместимости.