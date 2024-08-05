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В Сыктывкаре ограничат движение транспорта сразу на нескольких улицах города

В Сыктывкаре ограничат движение транспорта сразу на нескольких улицах городаФото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Сыктывкаре в день проведения легкоатлетического марафона на некоторых улицах временно ограничат движение транспорта. Эту информацию подтвердили в пресс-службе городской мэрии.

Напомним, спортивное мероприятие "Сыктывкарса туй" пройдет 18 августа. Принять участие в забеге может любой желающий, для этого необходимо пройти регистрацию до 14 августа. Запись доступна по следующей ссылке: https: //orgeo.ru/event/info/36400.

Забег запланирован на 18 августа 2024 года. Движение транспорта в этот лень ограничат сразу на нескольких улицах столицы Коми.

- с 06:00 до 15:30 на всю ширину ул. Коммунистическая от ул. Морозова до ул. Карла Маркса. Будут перекрыты выезды на ул. Коммунистическая с ул. Старовского и ул. Чернова, а также выезды со дворов и прилегающих территорий на ул. Коммунистическая на вышеуказанном отрезке;

- с 06:00 до 15:30 на всю ширину Октябрьского проспекта от ул. Катаева до ул. Димитрова. Будут перекрыты выезды со дворов и прилегающих территорий на Октябрьский проспект на вышеуказанном отрезке;

- с 09:00 до 15:30 на всю ширину ул. Чернова от ул. Карла Маркса до ул. Коммунистическая.

Заранее будут выставлены дорожные знаки 3.27 и 8.24 по обеим  сторонам ул. Коммунистическая от ул. Морозова до ул. Карла Маркса, Октябрьского проспекта от ул. Катаева до ул. Димитрова, ул. Чернова от ул. Карла Маркса до ул. Коммунистическая

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