В Сыктывкаре ограничат движение транспорта сразу на нескольких улицах города
- 08:30 5 августа
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- Татьяна Зубова
В Сыктывкаре в день проведения легкоатлетического марафона на некоторых улицах временно ограничат движение транспорта. Эту информацию подтвердили в пресс-службе городской мэрии.
Напомним, спортивное мероприятие "Сыктывкарса туй" пройдет 18 августа. Принять участие в забеге может любой желающий, для этого необходимо пройти регистрацию до 14 августа. Запись доступна по следующей ссылке: https: //orgeo.ru/event/info/36400.
Забег запланирован на 18 августа 2024 года. Движение транспорта в этот лень ограничат сразу на нескольких улицах столицы Коми.
- с 06:00 до 15:30 на всю ширину ул. Коммунистическая от ул. Морозова до ул. Карла Маркса. Будут перекрыты выезды на ул. Коммунистическая с ул. Старовского и ул. Чернова, а также выезды со дворов и прилегающих территорий на ул. Коммунистическая на вышеуказанном отрезке;
- с 06:00 до 15:30 на всю ширину Октябрьского проспекта от ул. Катаева до ул. Димитрова. Будут перекрыты выезды со дворов и прилегающих территорий на Октябрьский проспект на вышеуказанном отрезке;
- с 09:00 до 15:30 на всю ширину ул. Чернова от ул. Карла Маркса до ул. Коммунистическая.
Заранее будут выставлены дорожные знаки 3.27 и 8.24 по обеим сторонам ул. Коммунистическая от ул. Морозова до ул. Карла Маркса, Октябрьского проспекта от ул. Катаева до ул. Димитрова, ул. Чернова от ул. Карла Маркса до ул. Коммунистическая