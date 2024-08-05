В Сыктывкаре ограничат движение транспорта сразу на нескольких улицах города

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Сыктывкаре в день проведения легкоатлетического марафона на некоторых улицах временно ограничат движение транспорта. Эту информацию подтвердили в пресс-службе городской мэрии.

Напомним, спортивное мероприятие "Сыктывкарса туй" пройдет 18 августа. Принять участие в забеге может любой желающий, для этого необходимо пройти регистрацию до 14 августа. Запись доступна по следующей ссылке: https: //orgeo.ru/event/info/36400.