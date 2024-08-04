Освоение земли: принят новый закон, вводящий штраф для дачников до 50 тысяч

В последние месяцы в социальных сетях и СМИ появлялось много информации о лишении дачников земельных наделов. Процедура изъятия земли может быть запущена в том случае, если владелец участка не занимается уходом за своей дачей, сообщает pnz.ru.

В Госдуме сразу во втором и третьем чтениях приняли законопроект, который отведет дачникам на освоение земельных участков всего три года. Отмечается, что этот срок будет отсчитываться с даты приобретения земли.

Представители Ростреестра рассказали, что принятый депутатами нижней палаты парламента документ впервые раскрывает понятие «освоение земельного участка».

Предполагается, что за три года граждане должны подготовить участок для будущего использования, то есть — при необходимости осушить его, убрать сорную растительность, пишет «Российская газета».

Также владелец дачи может создать правильный рельеф, протянуть временные сети, снести старые мешающие объекты.

Отдельно указывается, что полный перечень мероприятий, которые отнесут к «освоению земель», будет определен правительством.

В Россреестре уточнили, что если дачник пропустит срок по использованию земельного участка, три года с момента приобретения прав на него, владельцу земельного надела будет назначен штраф.

«Сумма штрафа предусмотрена кодексом об административных нарушениях и для граждан составляет от 20 до 50 тысяч рублей», — пояснили в ведомстве.

По словам заместителя руководителя Росреестра Алексея Бутовецкого, у государства нет задачи наказывать владельцев земли или изымать их участки. Основная цель нового законопроекта — заставить граждан ухаживать за землей, использовать ее по назначению.