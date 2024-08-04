За прошедшие полгода картофель в Коми подорожал в 2 раза

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Инфляция на потребительском рынке за первое полугодие 2024 года составила 104,3%, что превышает показатель предыдущего года, когда инфляция составляла 103,6%. Эти данные были опубликованы Комитатом и дают представление о текущих экономических тенденциях в стране.

Цены на продовольственные товары увеличились на 2,3%, что оказало значительное влияние на потребительские бюджеты. Наибольшее подорожание среди продуктов зафиксировано на картофель, цены на который увеличились в два раза. Выросли также цены на сахар, фрукты и цитрусовые — на 9%.

Однако, несмотря на общий рост цен на продовольствие, некоторые товары стали дешевле. Так, цены на яйца снизились на 16%, а овощи подешевели на 12%. Эти изменения могут быть связаны с сезонными колебаниями и изменениями в объемах производства и поставок.

Индекс цен на непродовольственные товары в июне 2024 года по сравнению с декабрем 2023 года составил 103,5%. Особенно заметно подорожали ювелирные изделия, цены на которые выросли на 34%. Этот рост может быть обусловлен увеличением спроса на драгоценные металлы и камни, а также изменениями в налоговой политике и курсом валют.

Легковые автомобили, автомобильный бензин, медицинские товары, строительные материалы, табачные изделия, мебель, школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары подорожали на 4-5%. Эти изменения могут отражать как рост себестоимости производства, так и увеличение транспортных расходов.

Цены и тарифы на услуги за первое полугодие 2024 года увеличились на 7,8%. Наибольшее подорожание коснулось услуг в сфере туризма и пассажирского транспорта. Услуги зарубежного туризма подорожали на 35%, а внутреннего туризма — на 33%. Услуги пассажирского транспорта подорожали на 34%. Это может быть связано с повышением цен на топливо, увеличением спроса на путешествия и транспортные услуги, а также изменениями в инфраструктуре.

Тарифы на услуги страхования снизились на 1%, что может свидетельствовать о повышении конкуренции на рынке страховых услуг и оптимизации страховых продуктов. Без изменений остались тарифы на посреднические и прочие услуги.