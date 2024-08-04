В ДТП с автобусом Коми получили травмы 2 человека

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Сегодня, 4 августа, в Республике Коми произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса. Согласно предоставленным данным, инцидент привел к травмам нескольких человек. ДТП было зарегистрировано в 9:30 утра в Сыктывкаре. Как уточнили в ГИБДД республики, столкновение произошло на дороге, ведущей к Краснозатонскому. Водитель автомобиля марки DATSUN, двигаясь по указанному направлению, не справился с управлением и врезался в пассажирский автобус.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. В результате столкновения пострадали два человека – водитель иномарки и один из пассажиров автобуса. Пострадавшие были срочно госпитализированы в ближайшее медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

ГИБДД начала расследование инцидента, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего. На данный момент проводятся экспертизы и опросы свидетелей. По предварительным данным, возможной причиной аварии могло стать превышение скорости или нарушение правил дорожного движения со стороны водителя DATSUN. Однако точные причины будут установлены после завершения расследования.

Данное происшествие вызвало значительные заторы на дороге, что привело к временным неудобствам для других участников движения. Сотрудники ГИБДД приняли меры по организации объезда аварийного участка и регулированию движения, чтобы минимизировать пробки и обеспечить безопасность на дороге.