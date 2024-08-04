В одном из районов Коми не хватает речных капитанов

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В Троицко-Печорском районе остро стоит проблема нехватки речных капитанов. Ранее для транспортировки людей и грузов по воде здесь использовали только паромы. Однако с приобретением двух судов на воздушной подушке встал вопрос о недостатке квалифицированных кадров для их обслуживания.

Руководитель администрации Троицко-Печорского района Алексей Целищев, на встрече со СМИ республики, отметил, что к 2024 году в муниципалитете впервые полностью обновили автопарк перевозок. Для этого власти воспользовались специальным казначейским кредитом, на который было закуплено пять единиц техники: четыре автобуса марки «ПАЗ» и одна «Газель». С 1 апреля муниципальный перевозчик начал обслуживать маршруты, что, по словам Алексея Целищева, значительно повысило качество предоставляемых услуг.

Кроме наземных перевозок, в районе также выполняются вертолетные рейсы до труднодоступных населенных пунктов. Для этого подготовили посадочные площадки, например, в селе Усть-Илыч, куда вертолет может залететь даже при полной изоляции территории от большой земли.

Речные перевозки в районе до сих пор осуществляются паромами. Однако теперь начинают развиваться перевозки на судах на воздушной подушке. Одно такое судно уже зарегистрировано, поставлено на учет и передано муниципальному предприятию. Сейчас власти занимаются утверждением тарифа и подготовкой соглашения с республикой. Но возникла серьезная проблема — катастрофически не хватает капитанов для управления этими судами.

Дополнительно, в рамках социального партнерства было приобретено еще одно судно на воздушной подушке, предназначенное специально для перевозки экстренных служб. Это судно будет использоваться для доставки спасателей в населенные пункты, куда невозможно добраться из-за состояния дорог или ледяного покрова на реке. Кроме того, оно будет выполнять роль страховки для первого судна.