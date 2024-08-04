Жительница Коми выехала на красный, спровоцировала ДТП и наехала пешехода

Фото ГАИ

В Воркуте произошла серьезная авария, вызванная нарушением правил дорожного движения водителем Toyota Land Cruiser. Инцидент произошел 2 августа около 12:30 на перекрестке улиц Ленина и Тиманской. Как сообщили в УГИБДД МВД по Республике Коми, женщина 1988 года рождения за рулем внедорожника выехала на красный сигнал светофора, что привело к столкновению с автомобилем ГАЗ-3102 "Волга".

Женщина, управлявшая Toyota Land Cruiser, двигалась по улице Ленина. Проигнорировав красный сигнал светофора, она выехала на перекресток, где в этот момент на разрешающий сигнал светофора по улице Тиманской двигался автомобиль ГАЗ-3102 под управлением мужчины 1975 года рождения. Столкновение оказалось неизбежным.

После удара Toyota Land Cruiser сбила пешехода, который пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на свой зеленый сигнал светофора. Пострадавшим оказался молодой человек 2002 года рождения. Он получил тупую травму живота и закрытую травму грудной клетки слева. Несмотря на серьезные травмы, госпитализация не потребовалась. Водитель автомобиля ГАЗ также получил травмы – ушиб кисти, но и ему госпитализация не понадобилась.

Водитель Toyota Land Cruiser в течение года уже привлекалась к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Ее водительский стаж составляет с 2010 года, что говорит о значительном опыте управления транспортным средством. Тем не менее, даже опытные водители могут допускать серьезные ошибки, приводящие к тяжелым последствиям.