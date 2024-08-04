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Кабачки по-японски с луком и соевым соусом

Кабачки по-японски с луком и соевым соусом

Овощи готовятся быстро, так что сохраняют текстуру и остаются слегка хрустящими. А соевый соус насыщает их особенным вкусом.

Время приготовления

Общее

  • 15 мин.

(требуется ваше участие)

  • 15 мин.

Количество порций

  • 3

Ингредиенты

Небольшие цукини или обычные кабачки

  • 2 шутки

Репчатый лук

  • 1 штука

Подсолнечное масло

  • 1 ст. ложка
  • Соевый соус
  • 2 ст. ложки

Кунжут

  • 1 ст. ложка

Кунжутное масло

  • 1 ст. ложка
  • Соль
  • ½ ч. ложки

Хлопья красного перца

  • по вкусу

Приготовление

  1. 1․

    Кабачки нарежьте брусочками, лук — кусочками среднего размера.

    Молодые овощи с тонкой кожицей можно не чистить.

  2. 2․

    В сковороде разогрейте подсолнечное масло на среднем огне. Закиньте лук и обжаривайте 1–2 минуты, а после — ещё 4–5 минут вместе с кабачками.

  3. 3․

    Добавьте соевый соус, кунжут и кунжутное масло, соль и перец. Обжаривайте ещё минуту.

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