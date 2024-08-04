Кабачки по-японски с луком и соевым соусом
- 21:30 4 августа
- 12+
- Служба новостей
Овощи готовятся быстро, так что сохраняют текстуру и остаются слегка хрустящими. А соевый соус насыщает их особенным вкусом.
Время приготовления
Общее
- 15 мин.
(требуется ваше участие)
- 15 мин.
Количество порций
- 3
Ингредиенты
Небольшие цукини или обычные кабачки
- 2 шутки
Репчатый лук
- 1 штука
Подсолнечное масло
- 1 ст. ложка
- Соевый соус
- 2 ст. ложки
Кунжут
- 1 ст. ложка
Кунжутное масло
- 1 ст. ложка
- Соль
- ½ ч. ложки
Хлопья красного перца
- по вкусу
Приготовление
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1․
Кабачки нарежьте брусочками, лук — кусочками среднего размера.
Молодые овощи с тонкой кожицей можно не чистить.
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2․
В сковороде разогрейте подсолнечное масло на среднем огне. Закиньте лук и обжаривайте 1–2 минуты, а после — ещё 4–5 минут вместе с кабачками.
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3․
Добавьте соевый соус, кунжут и кунжутное масло, соль и перец. Обжаривайте ещё минуту.