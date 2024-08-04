В Коми начали проверку после обвинений сотрудника МВД в избиении безногого военного
- 07:30 4 августа
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- Дмитрий Толстенёв
В Республике Коми произошел инцидент, вызвавший общественный резонанс. В сети появились кадры, на которых видно, как сотрудник полиции применил физическую силу по отношению к мужчине без ноги.
Правоохранитель был вынужден применить жесткие меры, чтобы доставить нарушителя тишины к служебной машине и затем в отделение ОВД. Об этом сообщает издание «Блокнот» со ссылкой на региональное МВД.
Инцидент произошел 14 июля текущего года. Местные жители обратились в полицию с просьбой проверить соседнюю квартиру, откуда доносились крики и шум, указывающие на возможное избиение женщины. По прибытию на место, сотрудники полиции обнаружили мужчину в состоянии сильного алкогольного опьянения. Мужчина вел себя крайне агрессивно, создавая угрозу для окружающих и самих правоохранителей.
Когда полицейские попытались успокоить нарушителя и выяснить обстоятельства происходящего, тот начал хвататься за форменную одежду одного из сотрудников и периодически отталкивать его. Несмотря на неоднократные предупреждения и просьбы прекратить агрессивное поведение, мужчина не унимался и продолжал нападать на полицейского.
В МВД уточнили, что применение физической силы сотрудником полиции было вынужденной мерой и полностью соответствовало законодательству РФ, а именно Федеральному закону «О полиции». Согласно этому закону, сотрудники правоохранительных органов имеют право применять физическую силу в случаях, когда это необходимо для пресечения правонарушений и защиты своей жизни и здоровья.
После задержания нарушитель был доставлен в местное отделение ОВД для выяснения всех обстоятельств происшествия. На данный момент все материалы инцидента переданы в следственные органы для принятия процессуального решения. Следствию предстоит установить все детали и дать правовую оценку действиям как задержанного, так и сотрудников полиции.