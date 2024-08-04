В Коми начали проверку после обвинений сотрудника МВД в избиении безногого военного

В Республике Коми произошел инцидент, вызвавший общественный резонанс. В сети появились кадры, на которых видно, как сотрудник полиции применил физическую силу по отношению к мужчине без ноги.

Правоохранитель был вынужден применить жесткие меры, чтобы доставить нарушителя тишины к служебной машине и затем в отделение ОВД. Об этом сообщает издание «Блокнот» со ссылкой на региональное МВД.