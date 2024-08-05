Жительница Удоры вложила больше миллиона рублей в интернет-биржу и потеряла все деньги
- 08:45 5 августа
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- Татьяна Зубова
Жительница Удорского района вложила взятые в кредит деньги в интернет-биржу и осталась не с чем. Об очередной схеме обмана рассказали в пресс-службе МВД по Коми.
Как пояснили в ведомстве, в районное отделение полиции обратилась местная жительница1972 года рождения. Она рассказала, что в начале июля увидела в одном из мобильных приложений рекламу биржевой торговой платформы. Проследовав по предоставленной ссылке, она заполнила форму для регистрации на сайте. Вскоре после этого с ней связался неизвестный человек, представившийся сотрудником брокерской фирмы.
Он подробно объяснил, как инвестировать средства, и предложил установить мобильное приложение. Чтобы заработать больше, он посоветовал положить на счет внушительную сумму денег.
На протяжении месяца потерпевшая брала кредиты и отправляла полученные средства на различные счета, указанные аферистами. Через некоторое время её электронный кошелек на сайте оказался заблокированным, и дозвониться до так называемых "специалистов" она уже не могла. Осознав, что её обманули, женщина обратилась в полицию. В общей сложности ущерб составил более 1, 4 миллиона рублей.
По данному инциденту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество).