Жительница Удоры вложила больше миллиона рублей в интернет-биржу и потеряла все деньги

Жительница Удорского района вложила взятые в кредит деньги в интернет-биржу и осталась не с чем. Об очередной схеме обмана рассказали в пресс-службе МВД по Коми.

Как пояснили в ведомстве, в районное отделение полиции обратилась местная жительница1972 года рождения. Она рассказала, что в начале июля увидела в одном из мобильных приложений рекламу биржевой торговой платформы. Проследовав по предоставленной ссылке, она заполнила форму для регистрации на сайте. Вскоре после этого с ней связался неизвестный человек, представившийся сотрудником брокерской фирмы.