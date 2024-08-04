В Коми зоозащитница получит финансовую компенсацию за комментарий

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В Республике Коми произошел резонансный случай, касающийся защиты чести и достоинства в интернете. Княжпогостский районный суд принял решение в пользу местной зоозащитницы, которая стала жертвой оскорблений в социальных сетях. Женщина была оскорблена под публикацией, касающейся отравления бездомных животных, и теперь получит компенсацию морального вреда.

Инцидент произошел в одной из групп социальной сети, где была размещена публикация о фактах отравления бездомных собак. Зоозащитница, активно участвующая в обсуждении проблемы, оставила комментарий под постом, выражая свое мнение и обеспокоенность. В ответ на ее комментарий, другой пользователь разместил оскорбительный комментарий, который истец восприняла как унижение своей чести и достоинства.

Ответчик была привлечена к административной ответственности по части 2 статьи 5.61 КоАП РФ (Оскорбление, совершенное публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет). Суд назначил ей административный штраф в размере 5 тысяч рублей. В ходе разбирательства были проанализированы комментарии, оставленные ответчиком, и суд пришел к выводу, что они содержат ярко выраженную негативную оценку личности истца, унижают ее честь и достоинство.

Суд тщательно оценил представленные сторонами доказательства. Комментарии ответчика были признаны публичным оскорблением, выходящим за рамки допустимого права на свободу выражения мнений и убеждений. Суд постановил, что форма выражения негативного мнения была явно несоразмерна целям и пределам осуществления права на свободу слова.

На основании анализа доказательств и обстоятельств дела, суд пришел к выводу о наличии оснований для привлечения ответчика к гражданско-правовой ответственности. В итоге было вынесено решение взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 3 тысяч рублей в пользу истца. Это решение стало прецедентом в защите прав и достоинства личности в интернет-пространстве.