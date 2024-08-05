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Такой маникюр делают только "колхозницы": пять видов, которые кричат о низком интеллекте

Такой маникюр делают только "колхозницы": пять видов, которые кричат о низком интеллекте

Каждая женщина стремится выглядеть ухоженно и привлекательно. Однако, мало кто задумывается о том, что маникюр может многое рассказать о ее уровне интеллекта. Вас поразит, какие виды ногтевого дизайна могут выдать низкий интеллект. Представляем вам топ-5 самых глупых видов маникюра, которые стоит избегать.

Топ-5 самых глупых видов маникюра

  1. Стразы и камифубуки
    Маникюр с обилием страз и камифубуки напоминает детский лепет. Он кричит о том, что его обладательница застряла в подростковом возрасте и не спешит взрослеть. Такие ногти выглядят вульгарно и безвкусно, выдавая отсутствие зрелости и вкуса у женщины.

     
  2. Длинные ногти-стилеты
    Этот маникюр не только некрасив, но и крайне неудобен в повседневной жизни. Обладательницы таких ногтей часто выглядят нелепо и неуклюже, так как постоянно ковыряются в носу и чешут затылок. Длинные ногти-стилеты свидетельствуют о том, что их владелица не думает о практичности и удобстве.

     
  3. Маникюр в стиле "Барби"
    Розовый лак, стразы и блестки - этот набор говорит о том, что женщина застряла в детстве и не хочет взрослеть. Она выглядит инфантильно и глупо, что явно не способствует созданию образа умной и уверенной в себе дамы.


     
  4. Маникюр с рисунками
    Милые котики, единороги и прочие персонажи на ногтях выдают отсутствие вкуса и интеллекта. Такой маникюр уместен разве что на детском празднике, но никак не в повседневной жизни взрослой женщины.


     
  5. Маникюр с надписями
    Слова на ногтях выглядят нелепо и безвкусно. Они кричат о том, что их обладательница не отличается умом и сообразительностью. Такой маникюр привлекает внимание к себе, но не в лучшем свете.

Теперь вы знаете, какие виды маникюра могут негативно повлиять на ваш образ и восприятие окружающими. Выбирайте стильные и элегантные решения, которые подчеркнут вашу красоту и ум!

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