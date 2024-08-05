Такой маникюр делают только "колхозницы": пять видов, которые кричат о низком интеллекте
- 09:07 5 августа
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- Служба новостей
Каждая женщина стремится выглядеть ухоженно и привлекательно. Однако, мало кто задумывается о том, что маникюр может многое рассказать о ее уровне интеллекта. Вас поразит, какие виды ногтевого дизайна могут выдать низкий интеллект. Представляем вам топ-5 самых глупых видов маникюра, которые стоит избегать.
Топ-5 самых глупых видов маникюра
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Стразы и камифубуки
Маникюр с обилием страз и камифубуки напоминает детский лепет. Он кричит о том, что его обладательница застряла в подростковом возрасте и не спешит взрослеть. Такие ногти выглядят вульгарно и безвкусно, выдавая отсутствие зрелости и вкуса у женщины.
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Длинные ногти-стилеты
Этот маникюр не только некрасив, но и крайне неудобен в повседневной жизни. Обладательницы таких ногтей часто выглядят нелепо и неуклюже, так как постоянно ковыряются в носу и чешут затылок. Длинные ногти-стилеты свидетельствуют о том, что их владелица не думает о практичности и удобстве.
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Маникюр в стиле "Барби"
Розовый лак, стразы и блестки - этот набор говорит о том, что женщина застряла в детстве и не хочет взрослеть. Она выглядит инфантильно и глупо, что явно не способствует созданию образа умной и уверенной в себе дамы.
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Маникюр с рисунками
Милые котики, единороги и прочие персонажи на ногтях выдают отсутствие вкуса и интеллекта. Такой маникюр уместен разве что на детском празднике, но никак не в повседневной жизни взрослой женщины.
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Маникюр с надписями
Слова на ногтях выглядят нелепо и безвкусно. Они кричат о том, что их обладательница не отличается умом и сообразительностью. Такой маникюр привлекает внимание к себе, но не в лучшем свете.
Теперь вы знаете, какие виды маникюра могут негативно повлиять на ваш образ и восприятие окружающими. Выбирайте стильные и элегантные решения, которые подчеркнут вашу красоту и ум!