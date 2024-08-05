Такой маникюр делают только "колхозницы": пять видов, которые кричат о низком интеллекте

Каждая женщина стремится выглядеть ухоженно и привлекательно. Однако, мало кто задумывается о том, что маникюр может многое рассказать о ее уровне интеллекта. Вас поразит, какие виды ногтевого дизайна могут выдать низкий интеллект. Представляем вам топ-5 самых глупых видов маникюра, которые стоит избегать.

Топ-5 самых глупых видов маникюра