Богатеем на крышках от пластиковых бутылок – узнал этот способ, и занялся делом: теперь им пользуются все – гениально

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Нашли применение крышкам от пластиковых бутылок. Узнал этот способ с пластиковыми крышками, и сразу стал богаче. А почему бы и нет? Для решения насущной проблемы этот лайфхак может стать прибыльным делом.

Рассказал об этом способе своим знакомым, и они все стали им пользоваться. Теперь остается поставить его на коммерческую основу. И так, у многих дома лежат неочищенные орехи в скорлупе. А чтобы их расколоть -= это целая проблема! Орехоколы есть не у всех, а молотком можно себе пальцы отбить, да и скорлупа разлетается по комнате.

Автор блога «Дачный лайфхак» подкинул эту идею, и она зашла многим. Проблема решается просто, как все гениальное. Нужна только крышка от пластиковой бутылки и гвоздь.

Внимание! Крышечку подбирайте по размеру орехов. К примеру, для фундука можно использовать крышку от 1,5-литровой пластиковой бутылки. Проткните боковую часть крышки гвоздем, насадив ее на острие. Гвоздь должен быть длинным, чтобы удобнее было держаться за него.

Под крышку положите орех, пальцами удерживайте гвоздь. После этого ударьте по крышке молотком ну, в крайнем случае кирпичом или камнем, как часто делали и, ву-аля! Осколки скорлупы останутся под крышкой, а не разлетятся в разные стороны, и пальцы целые!