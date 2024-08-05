В Усть-Куломском районе подросток на мотоцикле сбил ребенка

В селе Руч Усть-Куломского района подросток устроил аварию, в которой пострадали три человека. Подробнее о происшествии рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.

По данным ведомства, инцидент произошёл в воскресенье, 4 августа в 17: 00. 13-летний подросток, управляя мопедом марки "Альфа", двигался по улице Центральной, направляясь от дома №250 к дому №315. Когда он приблизился к дому №290, то потерял контроль над управлением и совершил наезд на 12-летнего велосипедиста, что двигался в том же направлении.