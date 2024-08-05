В Усть-Куломском районе подросток на мотоцикле сбил ребенка
- 10:00 5 августа
- 12+
- Татьяна Зубова
В селе Руч Усть-Куломского района подросток устроил аварию, в которой пострадали три человека. Подробнее о происшествии рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.
По данным ведомства, инцидент произошёл в воскресенье, 4 августа в 17: 00. 13-летний подросток, управляя мопедом марки "Альфа", двигался по улице Центральной, направляясь от дома №250 к дому №315. Когда он приблизился к дому №290, то потерял контроль над управлением и совершил наезд на 12-летнего велосипедиста, что двигался в том же направлении.
В результате аварии мотоциклист получил ушиб плеча справа. Его 15-летний пассажир также пострадал. Медики диагностироваои ему ушиб грудной клетки и ссадину. 12-летний велосипедист получил более серьёзные повреждения, включая закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиблено-рваную рану нижней губы. Никому из пострадавших госпитализация не понадобилась.
В полиции уточнили, что юный мотоциклист не имел и не получал водительских прав. Родители, позволившие подростку сесть за руль мопеда, привлечены к административной ответственности. Их халатность может обернуться семье штрафом до 30 тысяч рублей.