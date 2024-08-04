Врач из Коми рассказала, можно ли сделать прививку от гепатита

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Заведующая Республиканским гепатологическим центром Коми, врач-инфекционист Анастасия Новикова, рассказала каналу «Здоров11» Центра медицинской профилактики о возможностях профилактики и лечения хронического вирусного гепатита. Хронический вирусный гепатит — это заболевание, поражающее ткани печени после инфицирования вирусом, которое может привести к серьезным осложнениям, таким как цирроз и рак печени. Наиболее распространенными типами вирусов являются гепатит В и С.

По словам Новиковой, вирус гепатита В передается через инъекции, от матери к ребенку и половым путем. В группе риска находятся потребители наркотиков, люди, часто подвергающиеся операциям или переливанию крови, а также клиенты косметических и тату-салонов. Вертикальный путь передачи — от матери к ребенку — также возможен.

Профилактика гепатита В возможна с помощью вакцинации. Дети получают первую дозу вакцины еще в роддоме в первые дни жизни. Взрослые также могут пройти иммунизацию в своей поликлинике. В случае заражения беременной женщины, ей необходимо обратиться к инфекционисту для назначения лечения. Противовирусная терапия возможна со второго триместра беременности, что помогает снизить риск передачи вируса ребенку.

Однако от гепатита С вакцины нет, поэтому доступна только неспецифическая профилактика. Врачи активно проводят обследования граждан из групп риска и контактных лиц для выявления заболевших. В косметических и тату-салонах необходимо строго соблюдать правила использования одноразовых инструментов и режима обработки. Посещение сертифицированных мест снижает риск заражения.

Анастасия Новикова подчеркнула важность активного проведения противовирусной терапии как основной задачи гепатоцентра. Она отметила, что необходимо охватить как можно большее число населения противовирусным лечением. Врач также сообщила, что в настоящее время составляются списки женщин фертильного возраста, которые планируют беременность, для прохождения обследований и лечения. Это поможет предотвратить передачу заболевания от матери к ребенку.

Существует множество мифов и заблуждений о гепатите, и Анастасия Новикова подчеркивает важность информирования населения. Она рекомендует проводить регулярные медицинские обследования и не игнорировать симптомы, которые могут указывать на заболевание печени. Симптомы гепатита могут быть разнообразными, включая усталость, желтушность кожи и глаз, боль в животе и потерю аппетита.