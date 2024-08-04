В Сыктывкаре за 220 000 рублей снесут 10 незаконно установленных гаражей

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Власти Сыктывкара приняли решение о сносе десяти самовольно установленных гаражей, расположенных на муниципальных и неразграниченных земельных участках. На выполнение этих работ планируется выделить почти 220 тысяч рублей из городского бюджета. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте госзакупок.

На демонтаж гаражей выделено 219,5 тысячи рублей. Проведение торгов назначено на 12 августа, а завершение всех работ должно произойти до начала октября 2024 года. Средства будут направлены не только на снос, но и на последующий вывоз мусора и выравнивание участков, на которых располагались гаражи.

Два из сносимых гаражей находятся в районе дома No5/2 по улице Пушкина. Еще два гаража расположены около теплотрассы у дома No45 по улице 28-й Невельской дивизии. Один гараж, расположенный возле дома No12 по улице Домны Каликовой, привлек особое внимание из-за обрушившихся крыши и стен. Кроме того, два гаража будут снесены возле дома No469 по улице Тентюковской. Оставшиеся объекты находятся на улицах Северной и Оплеснина, а последний гараж расположен на пересечении улиц Кирова и Кутузова.

Подрядчик, который выиграет тендер, будет обязан не только снести гаражи, но и обеспечить вывоз образовавшегося строительного мусора на полигон твердых бытовых отходов (ТБО). Кроме того, подрядчик должен будет выровнять участки земли, на которых ранее находились гаражи, что необходимо для поддержания эстетического облика города и предотвращения образования стихийных свалок.

Снос самовольно установленных гаражей является частью более широких усилий по благоустройству городских территорий и улучшению качества городской среды. Нелегальные постройки не только портят внешний вид города, но и могут представлять опасность для окружающих из-за своей потенциальной аварийности, как это произошло с гаражом на улице Домны Каликовой.

Общественное мнение по поводу сноса гаражей разделилось. Некоторые горожане поддерживают решение властей, указывая на необходимость очистки города от нелегальных построек и улучшения городской инфраструктуры. Другие выражают обеспокоенность, что снос может повлиять на владельцев гаражей, для которых эти сооружения являются важной частью повседневной жизни.