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В Воркуте увековечат память бойца-участника СВО

В Воркуте увековечат память бойца-участника СВОФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Мемориальная доска в его честь появится на фасада одной из местных школ. 

В Воркуте предложили установить мемориальную доску ветерану боевых действий, участнику специальной военной операции Шукюрову Эльмаддину Судейф оглы. Герой России погиб в в ходе боевых действий на СВО. С такой инициативой обратился к общественникам Глава региона Владимир Уйба. 

Мужчина родился в 1998 году в Азербайджане, с 2008 года обучался в специальной школе №42 в городе Воркута. В 2018 году его призвали в армию, сразу же после срочной службы боец решил послужить Родине. В 2020 году он подписал контракт и отправился на службу в Мурманск в звании сержанта. А уже в 2022 году воркутинец поехал в зону проведения специальной военной операции. Через год весной он получил звание ветерана боевых действий, в декабре 2023 он погиб. Его посмертно наградили Орденом Мужества. 

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