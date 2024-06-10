В Воркуте увековечат память бойца-участника СВО
- 23:00 10 июня
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- Олег Помидоров
Мемориальная доска в его честь появится на фасада одной из местных школ.
В Воркуте предложили установить мемориальную доску ветерану боевых действий, участнику специальной военной операции Шукюрову Эльмаддину Судейф оглы. Герой России погиб в в ходе боевых действий на СВО. С такой инициативой обратился к общественникам Глава региона Владимир Уйба.
Мужчина родился в 1998 году в Азербайджане, с 2008 года обучался в специальной школе №42 в городе Воркута. В 2018 году его призвали в армию, сразу же после срочной службы боец решил послужить Родине. В 2020 году он подписал контракт и отправился на службу в Мурманск в звании сержанта. А уже в 2022 году воркутинец поехал в зону проведения специальной военной операции. Через год весной он получил звание ветерана боевых действий, в декабре 2023 он погиб. Его посмертно наградили Орденом Мужества.