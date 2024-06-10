В Воркуте увековечат память бойца-участника СВО

Мужчина родился в 1998 году в Азербайджане, с 2008 года обучался в специальной школе №42 в городе Воркута. В 2018 году его призвали в армию, сразу же после срочной службы боец решил послужить Родине. В 2020 году он подписал контракт и отправился на службу в Мурманск в звании сержанта. А уже в 2022 году воркутинец поехал в зону проведения специальной военной операции. Через год весной он получил звание ветерана боевых действий, в декабре 2023 он погиб. Его посмертно наградили Орденом Мужества.