В Сыктывкаре 8-летний велосипедист попал под колеса легковушки, а после убежал

В Сыктывкаре водитель Geely Atlas наехал на 8-летнего велосипедиста. Об этом сообщает Комиинформ.

Авария произошла 25 июля в 16:50. 51-летний водитель автомобиля Geely Atlas ехал по двору дома №328 на улице Тентюковской и наехал на велосипедиста, который пересекал дорогу справа налево по ходу автомобиля. После столкновения мальчик убежал.