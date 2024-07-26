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В Сыктывкаре 8-летний велосипедист попал под колеса легковушки, а после убежал

В Сыктывкаре 8-летний велосипедист попал под колеса легковушки, а после убежалСкрин видео "Комиинформ"

В Сыктывкаре водитель Geely Atlas наехал на 8-летнего велосипедиста. Об этом сообщает Комиинформ.

Авария произошла 25 июля в 16:50. 51-летний водитель автомобиля Geely Atlas ехал по двору дома №328 на улице Тентюковской и наехал на велосипедиста, который пересекал дорогу справа налево по ходу автомобиля. После столкновения мальчик убежал.

В результате аварии восьмилетний ребенок получил ссадины на правом предплечье и правом голеностопе. Госпитализация не потребовалась.

Согласно информации ГАИ, водитель Geely Atlas ранее пять раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД. Своим автомобилем он управляет с 2004 года.

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