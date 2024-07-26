Посетители пытались пронести в суды Коми оружие и боеприпасы

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В течение первых шести месяцев 2024 года судебными приставами по ОУПДС были изъяты 1 535 предметов, запрещённых для проноса в здания судов, представляющих потенциальную опасность для жизни и здоровья судей и участников судебных заседаний. В числе этих предметов числятся оружие и боеприпасы. "Основной задачей приставов по обеспечению порядка в работе судов является предотвращение чрезвычайных ситуаций в судах и мировых судейских участках, и эта задача успешно выполнена", – заявил глава УФССП России по Республике Коми Дмитрий Кручинкин в интервью агентству ИА МАНГАЗЕЯ, подводя итоги полугодия.

В суды было доставлено 962 человека, которые добровольно не явились на слушания.

При оказании помощи полиции в поиске и задержании разыскиваемых лиц, уклоняющихся от дознания, следствия или суда, судебные приставы по ОУПДС задержали 53 человека, из которых 12 разыскивались за тяжкие преступления. Также было оказано содействие в розыске 37 должников по постановлениям судебных приставов-исполнителей.

В Центр временного содержания иностранных граждан ОМВД России по г. Ухте было препровождено 61 иностранное лицо, а до пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации — 55 иностранных граждан.