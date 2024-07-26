В Ухте 50-летний водитель скутера улетел в кювет и попал в больницу
- 10:00 26 июля
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- Татьяна Зубова
Авария со скутером произошла под Ухтой: водитель оказался в кювете. Инцидент произошел вчера, 25 июля, около 10 часов утра. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции.
Как следует из материалов дела, 50-летний горожанин, находясь за рулем скутера марки Vento, вдоль трассы Сыктывкар - Ухта в сторону поселка Водный. На первом километре дороги, подъезжая непосредственно к населенному пункту, водитель не справился с управлением транспортным средством, в результате чего съехал в правый по ходу движения кювет и опрокинулся.
Мужчина получил тяжелые травмы, включая закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, а также ссадины на губах и подбородке. Пострадавшего немедленно госпитализировали.
Согласно данным Госавтоинспекции, водитель во время аварии находился в мотошлеме. Однако выяснилось, что он не имел водительских прав и никогда их не получал.