В Ухте 50-летний водитель скутера улетел в кювет и попал в больницу

Авария со скутером произошла под Ухтой: водитель оказался в кювете. Инцидент произошел вчера, 25 июля, около 10 часов утра. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции.

Как следует из материалов дела, 50-летний горожанин, находясь за рулем скутера марки Vento, вдоль трассы Сыктывкар - Ухта в сторону поселка Водный. На первом километре дороги, подъезжая непосредственно к населенному пункту, водитель не справился с управлением транспортным средством, в результате чего съехал в правый по ходу движения кювет и опрокинулся.