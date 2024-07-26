Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Доставайте куртки, скоро они понадобятся: Вильфанд рассказал о резком похолодании почти на 25 градусов

Доставайте куртки, скоро они понадобятся: Вильфанд рассказал о резком похолодании почти на 25 градусовФото из архива "Про Города"

Согласно заявлению главного научного сотрудника Гидрометцентра России Романа Вильфанда, жителей Москвы и Подмосковья ожидает значительное потепление в ближайшие дни.

После довольно дождливой субботы температура в столице поднимется до комфортных 22-24 градусов Цельсия. А в некоторых пригородных районах термометры могут показать и вовсе 26 градусов.

"В воскресенье станет еще теплее, и температура в Москве достигнет 25 градусов. К понедельнику же воздух прогреется до 30 градусов", - отметил Вильфанд.

По его словам, такое потепление связано с установлением высокого атмосферного давления, которое будет существенно выше, чем на текущей неделе. Погоду в ближайшие дни будет определять мощный антициклон, что означает минимальное количество осадков в Московском регионе. Хотя местами не исключены кратковременные дожди.

Вместе с тем, Вильфанд подчеркнул, что ночные температуры по-прежнему будут достаточно прохладными. В ночь с субботы на воскресенье воздух в Москве может охладиться до 10-12 градусов. А в ночь на понедельник ожидается 12-14 градусов.

"Следующей ночью температура будет варьироваться от 12 до 18 градусов Цельсия", - добавил представитель Гидрометцентра.

В целом, по прогнозам, в течение всей следующей рабочей недели температурный режим в Московском регионе будет колебаться в пределах 27-32 градусов Цельсия днем. Это значительно выше климатической нормы для данного времени года.

Такая теплая погода, безусловно, станет приятным сюрпризом для москвичей и жителей Подмосковья. Горожане получат отличную возможность поправить здоровье и насладиться последними теплыми деньками уходящего лета.

Однако не стоит забывать, что резкие перепады температур могут негативно сказаться на самочувствии и общем состоянии здоровья. Специалисты рекомендуют жителям столичного региона одеваться по погоде, избегать перегрева и следить за питьевым режимом, сообщает ТАСС.

Кроме того, повышенная солнечная активность в ближайшие дни может стать причиной обострения хронических заболеваний. Поэтому людям с ослабленным здоровьем следует быть особенно осторожными и при необходимости проконсультироваться с врачом.

В целом, предстоящая теплая погода в Московском регионе должна радовать горожан и создавать прекрасное настроение. Но не стоит забывать о мерах предосторожности, чтобы благоприятная температура не обернулась негативными последствиями для здоровья.

При резких перепадах температур специалисты рекомендуют предпринять следующие меры предосторожности:

  1. Одевайтесь по погоде. Старайтесь одевать многослойную одежду, которую можно при необходимости снимать или добавлять. Это позволит адаптироваться к меняющимся температурным условиям.

  2. Следите за питьевым режимом. Увеличьте потребление жидкости, особенно воды. Это поможет организму лучше справляться с перепадами температур.

  3. Избегайте резких перепадов. По возможности старайтесь плавно адаптироваться к изменениям погоды, не подвергая себя слишком резким колебаниям температуры.

  4. Защищайте кожу. При высоких дневных температурах используйте солнцезащитные средства, головные уборы и закрывающую одежду. Это поможет избежать перегрева и солнечных ожогов.

  5. Будьте осторожны с физическими нагрузками. Излишние физические усилия в жару могут привести к тепловому или солнечному удару. Ограничьте интенсивные занятия спортом.

  6. Следите за самочувствием. Внимательно отслеживайте реакцию своего организма на изменения погоды. При ухудшении самочувствия, головокружении, тошноте немедленно обратитесь за медицинской помощью.

  7. Отдыхайте в тени. Старайтесь по возможности проводить время в тени, избегая прямого воздействия солнечных лучей в жаркие дни.

  8. Проконсультируйтесь с врачом. Людям с хроническими заболеваниями рекомендуется заранее проконсультироваться со своим лечащим врачом о мерах предосторожности в период резких перепадов температур.

Соблюдение этих простых рекомендаций позволит вам комфортно и безопасно пережить резкие изменения погоды, сохранив здоровье, пишет progorod58.ru.

...

  • 0

Популярное

Последние новости