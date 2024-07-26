Доставайте куртки, скоро они понадобятся: Вильфанд рассказал о резком похолодании почти на 25 градусов
- 09:20 26 июля
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- Служба новостей
Согласно заявлению главного научного сотрудника Гидрометцентра России Романа Вильфанда, жителей Москвы и Подмосковья ожидает значительное потепление в ближайшие дни.
После довольно дождливой субботы температура в столице поднимется до комфортных 22-24 градусов Цельсия. А в некоторых пригородных районах термометры могут показать и вовсе 26 градусов.
"В воскресенье станет еще теплее, и температура в Москве достигнет 25 градусов. К понедельнику же воздух прогреется до 30 градусов", - отметил Вильфанд.
По его словам, такое потепление связано с установлением высокого атмосферного давления, которое будет существенно выше, чем на текущей неделе. Погоду в ближайшие дни будет определять мощный антициклон, что означает минимальное количество осадков в Московском регионе. Хотя местами не исключены кратковременные дожди.
Вместе с тем, Вильфанд подчеркнул, что ночные температуры по-прежнему будут достаточно прохладными. В ночь с субботы на воскресенье воздух в Москве может охладиться до 10-12 градусов. А в ночь на понедельник ожидается 12-14 градусов.
"Следующей ночью температура будет варьироваться от 12 до 18 градусов Цельсия", - добавил представитель Гидрометцентра.
В целом, по прогнозам, в течение всей следующей рабочей недели температурный режим в Московском регионе будет колебаться в пределах 27-32 градусов Цельсия днем. Это значительно выше климатической нормы для данного времени года.
Такая теплая погода, безусловно, станет приятным сюрпризом для москвичей и жителей Подмосковья. Горожане получат отличную возможность поправить здоровье и насладиться последними теплыми деньками уходящего лета.
Однако не стоит забывать, что резкие перепады температур могут негативно сказаться на самочувствии и общем состоянии здоровья. Специалисты рекомендуют жителям столичного региона одеваться по погоде, избегать перегрева и следить за питьевым режимом, сообщает ТАСС.
Кроме того, повышенная солнечная активность в ближайшие дни может стать причиной обострения хронических заболеваний. Поэтому людям с ослабленным здоровьем следует быть особенно осторожными и при необходимости проконсультироваться с врачом.
В целом, предстоящая теплая погода в Московском регионе должна радовать горожан и создавать прекрасное настроение. Но не стоит забывать о мерах предосторожности, чтобы благоприятная температура не обернулась негативными последствиями для здоровья.
При резких перепадах температур специалисты рекомендуют предпринять следующие меры предосторожности:
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Одевайтесь по погоде. Старайтесь одевать многослойную одежду, которую можно при необходимости снимать или добавлять. Это позволит адаптироваться к меняющимся температурным условиям.
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Следите за питьевым режимом. Увеличьте потребление жидкости, особенно воды. Это поможет организму лучше справляться с перепадами температур.
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Избегайте резких перепадов. По возможности старайтесь плавно адаптироваться к изменениям погоды, не подвергая себя слишком резким колебаниям температуры.
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Защищайте кожу. При высоких дневных температурах используйте солнцезащитные средства, головные уборы и закрывающую одежду. Это поможет избежать перегрева и солнечных ожогов.
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Будьте осторожны с физическими нагрузками. Излишние физические усилия в жару могут привести к тепловому или солнечному удару. Ограничьте интенсивные занятия спортом.
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Следите за самочувствием. Внимательно отслеживайте реакцию своего организма на изменения погоды. При ухудшении самочувствия, головокружении, тошноте немедленно обратитесь за медицинской помощью.
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Отдыхайте в тени. Старайтесь по возможности проводить время в тени, избегая прямого воздействия солнечных лучей в жаркие дни.
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Проконсультируйтесь с врачом. Людям с хроническими заболеваниями рекомендуется заранее проконсультироваться со своим лечащим врачом о мерах предосторожности в период резких перепадов температур.
Соблюдение этих простых рекомендаций позволит вам комфортно и безопасно пережить резкие изменения погоды, сохранив здоровье, пишет progorod58.ru.