Доставайте куртки, скоро они понадобятся: Вильфанд рассказал о резком похолодании почти на 25 градусов

Согласно заявлению главного научного сотрудника Гидрометцентра России Романа Вильфанда, жителей Москвы и Подмосковья ожидает значительное потепление в ближайшие дни.

После довольно дождливой субботы температура в столице поднимется до комфортных 22-24 градусов Цельсия. А в некоторых пригородных районах термометры могут показать и вовсе 26 градусов.

"В воскресенье станет еще теплее, и температура в Москве достигнет 25 градусов. К понедельнику же воздух прогреется до 30 градусов", - отметил Вильфанд.

По его словам, такое потепление связано с установлением высокого атмосферного давления, которое будет существенно выше, чем на текущей неделе. Погоду в ближайшие дни будет определять мощный антициклон, что означает минимальное количество осадков в Московском регионе. Хотя местами не исключены кратковременные дожди.

Вместе с тем, Вильфанд подчеркнул, что ночные температуры по-прежнему будут достаточно прохладными. В ночь с субботы на воскресенье воздух в Москве может охладиться до 10-12 градусов. А в ночь на понедельник ожидается 12-14 градусов.