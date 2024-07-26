Жителей Коми предупредили о чрезвычайной пожароопасности
- 13:00 26 июля
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- Елизавета Петрова
Фото из архива редакции
По прогнозу филиала ФГБУ Северное УГМС «Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми»: 27 июля местами по республике сохранится чрезвычайно высокая пожароопасность.
Комплексный показатель пожароопасности (в градусах по формуле Нестерова) по региональной классификации превысит критерий высокой пожароопасности (IV класса).
Районы: Прилузский, Койгородский, Сысольский, Сыктывдинский, Сыктывкар, Усть-Вымский, Княжпогостский, Удорский, Корткеросский, Усть-Куломский, Троицко-Печорский, Ухта, Сосногорск, Ижемский, Усть-Цилемский, Усинск.
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