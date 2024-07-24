Уйба лично выехал с грузом для бойцов СВО и записал видео с дороги
- 11:20 24 июля
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- Елизавета Петрова
Глава Коми Владимир Уйба отправился на передовую, чтобы доставить груз для участников специальной военной операции. Информацию об этом он поделился в видеосообщении, размещенном в Telegram.
На видео Уйба находится за рулем автомобиля, одетый в дорожную одежду.
«Сегодня направляемся к нашим ребятам, в одну из частей на передовой», — сказал он.
Глава региона рассказал, что везет бойцам СВО необходимое оборудование, посылки и письма от жителей Коми. Уйба также сообщил, что на линии фронта состоится награждение отличившихся воинов. «На обратном пути (…) расскажу о встрече», — добавил он, не раскрывая точного места назначения.
В июле депутат Государственной Думы Олег Колесников был ранен в зоне СВО. Парламентарий отметил, что это уже второе его ранение за последние два года и подчеркнул, что не собирается покидать зону боевых действий.