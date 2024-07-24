Уйба лично выехал с грузом для бойцов СВО и записал видео с дороги

Глава Коми Владимир Уйба отправился на передовую, чтобы доставить груз для участников специальной военной операции. Информацию об этом он поделился в видеосообщении, размещенном в Telegram.

На видео Уйба находится за рулем автомобиля, одетый в дорожную одежду.