Стало известно, кому повысят пенсии с 1 августа 2024 года

Региональное отделение Социального фонда увеличит страховые пенсии жителей Коми с 1 августа. Беззаявительный перерасчет коснется работающих пенсионеров, за которых работодатели в 2023 году уплачивали страховые взносы.

Скорректируют пенсии по старости — пенсии по инвалидности, пенсии по потере кормильца (если на лицевой счет человека, в связи с утратой которого была оформлена выплата, поступили средства, не учтенные ранее при ее назначении).