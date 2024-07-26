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Стало известно, кому повысят пенсии с 1 августа 2024 года

Стало известно, кому повысят пенсии с 1 августа 2024 годаФото из архива редакции

Региональное отделение Социального фонда увеличит страховые пенсии жителей Коми с 1 августа. Беззаявительный перерасчет коснется работающих пенсионеров, за которых работодатели в 2023 году уплачивали страховые взносы.

Скорректируют пенсии по старости — пенсии по инвалидности, пенсии по потере кормильца (если на лицевой счет человека, в связи с утратой которого была оформлена выплата, поступили средства, не учтенные ранее при ее назначении).

Августовский перерасчет пенсий зависит от зарплаты пенсионера: чем она выше, тем больше будет увеличена пенсия. Максимальная прибавка — пенсионный коэффициент равный трем. Стоимость коэффициента зависит от года, в котором гражданин оформил пенсию.

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