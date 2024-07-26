Грозит штраф и уголовная ответственность: какие растения нельзя выращивать российским дачникам в 2024 году

В России есть отдельный перечень растений, которые запрещено выращивать. В него вошли шалфей и полевая мята. Почему эти растения оказались под запретом, корреспондентам портала «ФедералПресс» рассказал диетолог Андрей Бобровский.

Мяту и шалфей используют как в кулинарии, так и в народной медицине. Их добавляют в зеленые борщи и супы, настаивают алкогольные напитки, добавляют в чай и травяные сборы. Шалфей даже можно увидеть в составе некоторых косметических средств.