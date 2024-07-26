Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Грозит штраф и уголовная ответственность: какие растения нельзя выращивать российским дачникам в 2024 году

Грозит штраф и уголовная ответственность: какие растения нельзя выращивать российским дачникам в 2024 годуФото из архива "Про Города"

В России есть отдельный перечень растений, которые запрещено выращивать. В него вошли шалфей и полевая мята. Почему эти растения оказались под запретом, корреспондентам портала «ФедералПресс» рассказал диетолог Андрей Бобровский.

Мяту и шалфей используют как в кулинарии, так и в народной медицине. Их добавляют в зеленые борщи и супы, настаивают алкогольные напитки, добавляют в чай и травяные сборы. Шалфей даже можно увидеть в составе некоторых косметических средств.

Запрет на выращивание шалфея и мяты связан с их психотропными свойствами. В больших дозировках эти травы могут оказывать изменяющий сознание эффект.

«Не совсем законное использование шалфея заключается в том, что его употребляют в больших дозировках. И он влияет как средство психотропное, изменяющее сознание», — указал специалист.

Более того, запрет на эти растения даже прописан в Уголовном кодексе. За выращивание или хранение даже небольшого количества семян может грозить как штраф до 300 тыс. рублей, так и уголовная ответственность, пишет hibiny.ru.

...

  • 0

Популярное

Последние новости