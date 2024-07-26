Таксистов-нелегалов и пьяных водителей активно выявляют в Сыктывкаре

Полицейские Сыктывкара проводят рейдовые мероприятия по выявлению нелегальных перевозчиков «Такси». Также столичная Госавтоинспекция будет ловить пьяных водителей в столице Коми. Нарушителям грозят штрафы. Об этом сообщают в региональном ГИБДД.

С 25 июля 2024 года сотрудники ГИБДД города Сыктывкара начали оперативно-профилактическое мероприятие «Такси». В рамках этого мероприятия проверяют документы у водителей, занимающихся таксомоторными перевозками и транспортировкой пассажиров и багажа автомобильным транспортом. Также пресекается деятельность нелегальных автовокзалов, используемых для осуществления пассажирских перевозок.