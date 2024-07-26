Таксистов-нелегалов и пьяных водителей активно выявляют в Сыктывкаре
- 14:45 26 июля
- 6+
- Елизавета Петрова
Полицейские Сыктывкара проводят рейдовые мероприятия по выявлению нелегальных перевозчиков «Такси». Также столичная Госавтоинспекция будет ловить пьяных водителей в столице Коми. Нарушителям грозят штрафы. Об этом сообщают в региональном ГИБДД.
С 25 июля 2024 года сотрудники ГИБДД города Сыктывкара начали оперативно-профилактическое мероприятие «Такси». В рамках этого мероприятия проверяют документы у водителей, занимающихся таксомоторными перевозками и транспортировкой пассажиров и багажа автомобильным транспортом. Также пресекается деятельность нелегальных автовокзалов, используемых для осуществления пассажирских перевозок.
Эти рейдовые мероприятия направлены на поддержание правопорядка в сфере пассажироперевозок и обеспечение безопасности жителей города при пользовании услугами такси. Мероприятия под кодовым названием «Такси» продлятся на территории Сыктывкара до 31 июля 2024 года.
Столичное ГИБДД будет проверять водителей на состояние опьянения в рамках рейдов «Нетрезвый водитель». Автоинспекция Сыктывкара проведет ряд профилактических рейдов с целью предотвращения аварий, вызванных водителями в состоянии алкогольного опьянения. Дополнительные экипажи ГИБДД будут патрулировать городские улицы, уделяя особое внимание серьезным нарушениям правил дорожного движения. Операция «Нетрезвый водитель» пройдет в период с 26 по 29 июля 2024 года.