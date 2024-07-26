Сбер: с начала 2024 года в Северо-Западном федеральном округе количество новых предпринимателей выросло на 16 процентов

По данным аналитики "Деловой среды" (дочерняя компания Сбера), в Северо-Западном федеральном округе за первые шесть месяцев 2024 года предприниматели чаще открывали свое дело в сферах розничной торговли, перевозки пассажиров и грузов, персональных услуг, операций с недвижимым имуществом, производства пищевых продуктов, строительства, а также услуг для бизнеса. В общей сложности количество новых компаний выросло на 16%.

По сравнению с первым полугодием 2023 года по приросту лидирует сфера предоставления услуг для бизнеса – в два раза. Также значительно выросло число тех, кто открыл свое дело в области производства пищевых продуктов (+67%), операций с недвижимым имуществом (+44%) и персональных услуг (+42%). Среди регионов наибольший прирост по регистрации бизнеса по сравнению с шестью месяцами 2023 года показали Республика Карелия (+118%), Новгородская (+28%) и Вологодская области (+25%).

Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка: