Бабушкин рецепт средства для мытья полов: Убивает микробов без всякой химии — понадобится лишь лаврушка

Лавровый лист — это не только популярная специя, которую мы частенько используем в кулинарии. Это еще и весьма полезное средство для уборки дома.

Мало кто знает, но свойства лаврушки делают ее прекрасной помощницей при мытье полов. О том, как использовать пряность для этих целей, мы расскажем чуть ниже.