Бабушкин рецепт средства для мытья полов: Убивает микробов без всякой химии — понадобится лишь лаврушка
- 11:04 26 июля
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Лавровый лист — это не только популярная специя, которую мы частенько используем в кулинарии. Это еще и весьма полезное средство для уборки дома.
Мало кто знает, но свойства лаврушки делают ее прекрасной помощницей при мытье полов. О том, как использовать пряность для этих целей, мы расскажем чуть ниже.
Применять лавровый лист во время мытья пола следует как минимум по двум причинам. Во-первых, лавр обладает ярким и приятным ароматом, который освежит любое помещение. А во-вторых, его антибактериальные свойства помогут избавиться от микробов и бактерий на поверхности пола.
Для того, чтобы использовать лаврушку для этой цели, требуется небольшая подготовка. Впрочем, много времени она у вас точно не займет.
Дело в том, что при мытье полов лавровый лист нужно добавлять не сразу в ведро с водой. Для начала нужно приготовить из специи отвар.
Для этого бросьте несколько лавровых листиков в большую кастрюлю с кипящей водой. Затем нужно подождать пару минут и выключить конфорку. После этого нужно дать воде остыть. Получившуюся жидкость можно использовать для мытья пола, пишет hibiny.ru.