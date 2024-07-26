Клещи в Коми покусали еще сотню человек, включая семерых детей
- 19:01 26 июля
- 6+
- Елизавета Петрова
Фото из архива редакции
С 18 по 24 июля 94 человека, включая семерых детей, обратились за медицинской помощью после укусов клещей.
Согласно данным Управления Роспотребнадзора по Коми, с начала сезона зарегистрировано 3169 случаев обращений в медучреждения по поводу укусов клещей, среди которых 526 детей.
В течение последней недели было проведено 100 исследований клещей, при этом в 4 случаях выявлен антиген вируса клещевого энцефалита, а в 27 — возбудитель иксодового клещевого боррелиоза.
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