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Клещи в Коми покусали еще сотню человек, включая семерых детей 

Клещи в Коми покусали еще сотню человек, включая семерых детей Фото из архива редакции

С 18 по 24 июля 94 человека, включая семерых детей, обратились за медицинской помощью после укусов клещей.

Согласно данным Управления Роспотребнадзора по Коми, с начала сезона зарегистрировано 3169 случаев обращений в медучреждения по поводу укусов клещей, среди которых 526 детей.

В течение последней недели было проведено 100 исследований клещей, при этом в 4 случаях выявлен антиген вируса клещевого энцефалита, а в 27 — возбудитель иксодового клещевого боррелиоза.

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