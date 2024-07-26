Клещи в Коми покусали еще сотню человек, включая семерых детей 

С 18 по 24 июля 94 человека, включая семерых детей, обратились за медицинской помощью после укусов клещей.

Согласно данным Управления Роспотребнадзора по Коми, с начала сезона зарегистрировано 3169 случаев обращений в медучреждения по поводу укусов клещей, среди которых 526 детей.