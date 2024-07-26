Под Ухтой водитель скутера Vento оказался в больнице после опрокидывания в кювете
- 10:50 26 июля
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- Елизавета Петрова
Фото Госавтоинспекции Коми
Под Ухтой водитель скутера Vento был госпитализирован после опрокидывания в кювете. Об этом сообщает Комиинформ.
Авария произошла 25 июля в 9:50 утра. 50-летний мужчина, управляя скутером Vento, следовал по трассе Сыктывкар - Ухта в сторону п. Водный. На первом километре дороги "Подъезд к п. Водный" он потерял контроль над управлением, что привело к съезду с дороги в правый кювет и переворачиванию транспортного средства.
В результате происшествия водитель получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также ссадины губы и подбородка. Он был госпитализирован.
Согласно информации Госавтоинспекции, пострадавший носил мотошлем, но не имел и никогда не получал водительских прав.