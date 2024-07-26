Под Ухтой водитель скутера Vento оказался в больнице после опрокидывания в кювете

Под Ухтой водитель скутера Vento был госпитализирован после опрокидывания в кювете. Об этом сообщает Комиинформ.

Авария произошла 25 июля в 9:50 утра. 50-летний мужчина, управляя скутером Vento, следовал по трассе Сыктывкар - Ухта в сторону п. Водный. На первом километре дороги "Подъезд к п. Водный" он потерял контроль над управлением, что привело к съезду с дороги в правый кювет и переворачиванию транспортного средства.