В Удорском районе женщина поверила в порчу и отдала гадалке более 1,4 миллиона рублей 

За мошенничество осуждена жительница Удорского района, снимавшая порчу с крупной суммы денег знакомой. Заведено уголовное дело. Об этом сообщают в региональном УМВД.

В 2019 году жительница Благоево, пользуясь доверием своей знакомой, убедила ее в том, что на её деньги наложена порча. Мошенница настояла на передаче ей денег для снятия этой порчи, что потерпевшая и сделала, отдав ей более 1,4 миллиона рублей. На все просьбы вернуть деньги злоумышленница отвечала, что порча не снята. В итоге потерпевшая обратилась в полицию.