В Удорском районе женщина поверила в порчу и отдала гадалке более 1,4 миллиона рублей
- 15:45 26 июля
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- Елизавета Петрова
За мошенничество осуждена жительница Удорского района, снимавшая порчу с крупной суммы денег знакомой. Заведено уголовное дело. Об этом сообщают в региональном УМВД.
В 2019 году жительница Благоево, пользуясь доверием своей знакомой, убедила ее в том, что на её деньги наложена порча. Мошенница настояла на передаче ей денег для снятия этой порчи, что потерпевшая и сделала, отдав ей более 1,4 миллиона рублей. На все просьбы вернуть деньги злоумышленница отвечала, что порча не снята. В итоге потерпевшая обратилась в полицию.
В Усть-Вымском районном суде было рассмотрено уголовное дело по обвинению жительницы поселка Благоево. Она признана виновной по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Обвинение поддерживалось прокуратурой Удорского района. Подсудимая признала свою вину и частично возместила ущерб на сумму 730 тысяч рублей.
Суд принял во внимание мнение государственного обвинителя, наличие смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих. В результате жительница Благоево была приговорена к 3 годам условного лишения свободы с испытательным сроком на 3 года, в течение которых она должна доказать своё исправление своим поведением, а также возместить оставшуюся сумму ущерба.
Приговор пока не вступил в законную силу. Расследование дела проводилось ОМВД России по Удорскому району.