На радость ЗОЖникам: в Сыктывкаре появятся два новых спортобъекта

Сыктывкарцы смогут кататься на лыжах на новой трассе и займутся фитнесом в новом центре. Два современных объекта станут местами притяжения в столице Коми поклонников здорового образа жизни.

Об этом «Про Городу» сегодня сообщила министр физической культуры и спорта Коми Светлана Суворкина в ходе неформального общения за чаем со СМИ. Напомним, цикл встреч с членами правительства, руководителями органов исполнительной власти и местного самоуправления для журналистов в этом году проводится по инициативе Главы региона Владимира Уйба.

- Нас жители часто спрашивают по поводу лыжной базы, которая строится по улице Лесопарковая, - призналась руководитель профильного ведомства. – Изначально ее планировалось открыть в августе-сентябре. На данный момент заключено дополнительное соглашение с официальным переносом ввода на вторую половину декабря текущего года.

Не секрет, что полученные на этот объект средства Республика была вынуждена вернуть в федеральный центр, но продолжила стройку собственными финансовыми силами. Между тем, благодаря активной позиции Владимира Уйба, у нашего региона есть шанс повторно получить казенные деньги (речь о двухстах с лишним миллионов рублей). Руководитель региона убедил в этом нынешней весной сначала Совет Федерации во главе со спикером Валентиной Матвиенко, а затем и самого председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

В результате федеральные Минспорта и Минстрой в курсе нашей готовности освоения денег. Перечислить их в Коми столичные чиновники смогут в течение оставшегося периода года – при условии, что федеральные средства не освоят другие регионы и будут вынуждены вернуть их в бюджет РФ (а такое случается регулярно с разными территориями страны).

Всего же вложения в новую лыжную базу в Сыктывкаре в конечном итоге составят порядка 250-280 миллионов рублей. На уточняющий вопрос «Про Города» о ходе проведения работ министр сообщила, что строительная готовность достигла 50 процентов.

Еще одна важная для спортсменов и любителей здорового образа жизни новость касается планов властей Коми по возведению в Сыктывкаре фитнес-центра. Место уже выбрано – в районе улицы Оплеснина. Партнер тоже найден: федеральная компания «Моя станция» с опытом возведения таких объектов в разных уголках страны.

Проект будет типовым, но с учетом особенностей нашего северного климата. Концессионное соглашение между бизнес-структурой и властями Коми предусматривает строительство и обслуживание застройщиком здания на протяжении 15-ти лет. Все это время его смогут платно посещать все желающие. При этом по четыре часа в день компания будет выделять министерству для организации безвозмездных занятий для детей, людей с инвалидностью и иных приоритетных категорий населения.

Половину денег (всего планируется инвестировать порядка 82 миллионов рублей) вложит сама компания, 32 миллиона выделит федеральный центр, а наш регион добавит 8 миллионов.