В Сыктывкаре будут судить вора, который за год совершил 35 краж: вытаскивал вещи из карманов и сумок
- 13:45 26 июля
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- Елизавета Петрова
В Сыктывкаре перед судом вновь предстанет вор-рецидивист. Об этом сообщают в УМВД России по городу Сыктывкару.
Заместитель прокурора Сыктывкара утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя города, известного вора-рецидивиста. Этот человек с июня 2023 года по март 2024 года совершил 35 краж у жителей, вытаскивая их вещи из карманов и сумок, а также похищая товары из магазинов.
В начале июня 2023 года он был освобожден из мест лишения свободы, где отбывал срок за аналогичные преступления, но вместо исправления вновь принялся за кражи уже через несколько дней. В начале марта 2024 года его задержала полиция. В результате его действий гражданам и торговым предприятиям был нанесен ущерб в размере 320 тысяч рублей.
Обвиняемый частично признал свою вину, но не компенсировал нанесенный ущерб. Уголовное дело передано в Сыктывкарский городской суд для рассмотрения по существу. Расследование вела служба УМВД России по городу Сыктывкару.