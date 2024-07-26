В Сыктывкаре будут судить вора, который за год совершил 35 краж: вытаскивал вещи из карманов и сумок

В Сыктывкаре перед судом вновь предстанет вор-рецидивист. Об этом сообщают в УМВД России по городу Сыктывкару.

Заместитель прокурора Сыктывкара утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя города, известного вора-рецидивиста. Этот человек с июня 2023 года по март 2024 года совершил 35 краж у жителей, вытаскивая их вещи из карманов и сумок, а также похищая товары из магазинов.