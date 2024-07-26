В библиотеке Корткероса произошел несчастный случай

В Трудовую инспекцию Республики Коми поступило уведомление о серьезном несчастном случае, что произошел с сотрудником Корткеросской центральной библиотеки еще 13 июля. Как уточнили в упралвении, работник упал с высоты при демонтаже рекламного баннера. В настоящий момент создана комиссия, которая займется расследованием данного инцидента.

Ранее другая трагедия на рабочем месте произошла в Ухте. Сотрудник почтового отделения скончался на своем посту. Расследование вела комиссия государственной инспекции по труду.