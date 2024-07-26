В библиотеке Корткероса произошел несчастный случай
- 08:45 26 июля
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- Татьяна Зубова
В Трудовую инспекцию Республики Коми поступило уведомление о серьезном несчастном случае, что произошел с сотрудником Корткеросской центральной библиотеки еще 13 июля. Как уточнили в упралвении, работник упал с высоты при демонтаже рекламного баннера. В настоящий момент создана комиссия, которая займется расследованием данного инцидента.
Ранее другая трагедия на рабочем месте произошла в Ухте. Сотрудник почтового отделения скончался на своем посту. Расследование вела комиссия государственной инспекции по труду.
По данным ведомства, инцидент произошел в октябре минувшего 2023 года. Сотрудник городского почтамта неожиданно почувствовал недомогание и потерял сознание. Коллеги незамедлительно вызвали медицинскую бригаду, но несмотря на все усилия врачей, прибывших на место, его жизнь спасти не удалось. В настоящее время проводится расследование, чтобы установить все обстоятельства этого несчастного случая.