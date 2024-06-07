Житель Коми употреблял наркотики, и теперь он должен будет выплатить штраф в казну государства

В Ухте 34-летний мужчина приобрел через интернет пять грамм наркотических веществ. Однако, во время снятия тайника-закладки его заметили полицейские, после чего ухтинец пытался избавиться от запрещенных психотропных веществ, однако его все же задержали. О происшествии сообщил ОМВД России по городу Ухта.

В суде мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном. Учитывая, что у ухтинца на иждивении находятся трое несовершеннолетних детей приговор ему смягчили. Теперь он должен выплатить штраф в размере 250 тысяч рублей, а также его лишили права заниматься определенной деятельностью на срок один год восемь месяцев и семнадцать дней. Приговор еще не вступил в законную силу.

