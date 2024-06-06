"Не мясо, а сплошная химия": Роскачество назвало худший бренд филе цыпленка

Филе цыпленка "Мираторг": антибиотики, хлороформ и сомнительная свежесть

В современном мире все больше людей задумываются о том, что они едят. Особенно это касается мясной продукции, где производители не всегда честны с покупателями, пишет pg12.ru.

Недавнее исследование Роскачества пролило свет на эту проблему, выявив один из худших брендов филе цыпленка.