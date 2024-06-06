"Не мясо, а сплошная химия": Роскачество назвало худший бренд филе цыпленка
- 11:10 6 июня
- 12+
- Екатерина Незлоба
Филе цыпленка "Мираторг": антибиотики, хлороформ и сомнительная свежесть
В современном мире все больше людей задумываются о том, что они едят. Особенно это касается мясной продукции, где производители не всегда честны с покупателями, пишет pg12.ru.
Недавнее исследование Роскачества пролило свет на эту проблему, выявив один из худших брендов филе цыпленка.
Филе без кожи цыпленка-бройлера "Мираторг" оказалось в самом низу рейтинга.
Плюсы:
- Нет посторонних ДНК
- Нет консервантов
- Пищевая ценность соответствует заявленной
- Нормальная влажность
- Масса нетто соответствует заявленной
Минусы:
- Обнаружены следы антибиотика
- Обнаружен хлороформ
- Продукт начал портиться
- Неприятный вкус и запах
- Несоответствие информации на упаковке
Несмотря на отсутствие посторонних ДНК и консервантов, филе "Мираторг" вызывает серьезные опасения.
Обнаружение антибиотиков и хлороформа говорит о несоблюдении стандартов безопасности.
Потребители также отмечают неприятный вкус и запах, а также случаи порчи продукта.
Информация на упаковке не соответствует действительности, что является дополнительным минусом.
Таким образом, филе цыпленка "Мираторг" не рекомендуется к покупке.
Потребителям стоит обратить внимание на продукцию других производителей, которые могут предложить более качественный и безопасный продукт.
Помните: ваше здоровье - в ваших руках!