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"Не мясо, а сплошная химия": Роскачество назвало худший бренд филе цыпленка

"Не мясо, а сплошная химия": Роскачество назвало худший бренд филе цыпленка

Филе цыпленка "Мираторг": антибиотики, хлороформ и сомнительная свежесть

В современном мире все больше людей задумываются о том, что они едят. Особенно это касается мясной продукции, где производители не всегда честны с покупателями, пишет pg12.ru.

Недавнее исследование Роскачества пролило свет на эту проблему, выявив один из худших брендов филе цыпленка.

Филе без кожи цыпленка-бройлера "Мираторг" оказалось в самом низу рейтинга.

Плюсы:

  • Нет посторонних ДНК
  • Нет консервантов
  • Пищевая ценность соответствует заявленной
  • Нормальная влажность
  • Масса нетто соответствует заявленной

Минусы:

  • Обнаружены следы антибиотика
  • Обнаружен хлороформ
  • Продукт начал портиться
  • Неприятный вкус и запах
  • Несоответствие информации на упаковке

Несмотря на отсутствие посторонних ДНК и консервантов, филе "Мираторг" вызывает серьезные опасения.

Обнаружение антибиотиков и хлороформа говорит о несоблюдении стандартов безопасности.

Потребители также отмечают неприятный вкус и запах, а также случаи порчи продукта.

Информация на упаковке не соответствует действительности, что является дополнительным минусом.

Таким образом, филе цыпленка "Мираторг" не рекомендуется к покупке.

Потребителям стоит обратить внимание на продукцию других производителей, которые могут предложить более качественный и безопасный продукт.

Помните: ваше здоровье - в ваших руках!

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